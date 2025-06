Tân binh MU gây sốt

Sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng và ký hợp đồng 5 năm với "Quỷ đỏ", Cunha đang tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày tại quê hương. Tiền đạo 26 tuổi không quên rèn luyện thể lực bằng cách chơi bóng trên đường phố.

Ở đoạn video đăng trên trang cá nhân, Cunha thể hiện trình độ chơi bóng ấn tượng. Anh nhẹ nhàng rê bóng qua những người bạn, luồn lách và xử lý kỹ thuật đậm chất "sân phủi".

Bản hợp đồng trị giá 62,5 triệu bảng chia sẻ: "Tuần trước còn đá vòng loại World Cup với tuyển Brazil. Hôm nay lại đá ở quảng trường Rotam. Một trận 10 phút, ghi 2 bàn, phần thưởng là chai nước ngọt 2 lít".

Đoạn clip nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, khiến cộng đồng fan MU phấn khích. Một người bình luận: "Số 10 của tôi mùa tới đây rồi". Người khác chia sẻ: "Thà xem anh ấy chơi như thế này còn hơn cả Club World Cup. Rõ là đam mê thực sự". Thậm chí có fan thốt lên: "Coi chừng chấn thương nha anh ơi".

Sau thời gian dài thiếu vắng những bản hợp đồng chất lượng, Cunha mang đến cho CĐV "Quỷ đỏ" niềm kỳ vọng lớn. Với kỹ thuật cá nhân siêu hạng, tốc độ và tinh thần thi đấu bùng nổ, ngôi sao người Brazil hứa hẹn sẽ là làn gió mới tại Old Trafford mùa giải tới.

