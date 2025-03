Tân binh của Man City được tặng G63

Cầu thủ 21 tuổi gia nhập Man City ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025 với mức phí 34 triệu bảng từ Lens. Trung vệ trẻ nhanh chóng có 8 lần ra sân và ghi được 1 bàn thắng. Hiện tại, anh hội quân cùng tuyển Uzbekistan trong đợt tập trung quốc tế.

Sự xuất hiện của Khusanov tại quê nhà thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Để tri ân cầu thủ đưa tên tuổi bóng đá Uzbekistan lên bản đồ thế giới, những người đồng hương tặng cho anh món quà cực kỳ đặc biệt. Đó là chiếc Mercedes-Benz G-Class trị giá 135.000 bảng.

Khi nhận món quà này, Khusanov không giấu được sự xúc động, ánh mắt anh lộ rõ niềm tự hào và biết ơn trước tình cảm mà quê hương dành cho mình. Ngay sau đó, trung vệ trẻ thử lái chiếc xe mới và rối rít cảm ơn tấm lòng của người hâm mộ.

Hành trình của Khusanov không hề dễ dàng. Xuất thân từ một gia đình khiêm tốn tại Uzbekistan, anh trưởng thành từ học viện Bunyodkor trước khi sang Belarus khoác áo Energetik-BGU Minsk.

Chính những màn trình diễn ấn tượng tại đây giúp Khusanov có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi chuyển đến Lens, và giờ là Man City - một trong những CLB hàng đầu châu Âu.

Những ngày tới, Khusanov cùng tuyển Uzbekistan tham dự 2 trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup 2026 gặp Kyrgyzstan và Iran. Lúc này, Uzbekistan đứng thứ 2 ở bảng A với 13 điểm sau 6 lượt trận, kém đội đầu bảng Iran 3 điểm.

