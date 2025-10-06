Tấm tôn lớn bay trong giông lốc, suýt trúng người đi đường

Nhiều người may mắn thoát chết trong gang tấc khi bị tấm tôn lớn bay thẳng tới giữa cơn mưa giông chiều tối 5/10 ở Nghệ An.

Tấm tôn lớn bị lốc thổi bay, suýt chém trúng người phụ nữ trên đường Nhiều người may mắn thoát chết trong gang tấc khi bị tấm tôn lớn bay thẳng tới giữa cơn mưa giông chiều tối 5/10 ở Nghệ An.

Chiều tối 5/10, giông lốc kèm mưa lớn xảy ra tại nhiều xã, phường ở Nghệ An như Vạn An, Nghi Lộc, Thành Vinh... làm nhiều ngôi nhà hư hỏng, mái tôn bị cuốn bay, cây cối gãy đổ.

Tối cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một người phụ nữ may mắn thoát chết trong gang tấc khi đang vật lộn giữa cơn giông gió.

Clip do camera một nhà dân bên quốc lộ 46, xã Vạn An ghi lại, thời điểm đó, gió bắt đầu thổi mạnh. Một phụ nữ đi làm đồng trở về, băng qua đường vào lề.

Người phụ nữ nhanh chân chạy thoát trước khi mái tôn lao xuống đường ở xã Vạn An chiều tối 5/10.

Bất ngờ, mái tôn nhà dân bị lốc cuốn xuống cách người phụ nữ khoảng vài mét. Ma sát từ khung kim loại và mặt đường gây tóe lửa. Người phụ nữ nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.

Cùng thời điểm, một người khác bỏ cả xe máy để chạy thoát thân trước khi mái tôn lao đến. Qua hình ảnh camera cũng cho thấy, một số người khác cũng nhanh chân chạy vào nhà khi phát hiện sự việc.

Ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Vạn An (tỉnh Nghệ An), cho biết một trận giông lốc rất mạnh đã xảy ra trên địa bàn. “Cơn giông lốc kéo dài hơn 10 phút. Sau giông lốc là mưa lớn kéo dài. Chúng tôi chưa ghi nhận về trường hợp người bị thương nhưng giông lốc đã gây hư hỏng, tốc mái nhà nhiều công trình”, ông Thái thông tin.

Trong cơn bão số 10, địa phương này bị thiệt hại nặng về cơ sở hạ tầng, công trình nhà dân. Công tác khắc phục hậu quả sau bão vừa tạm ổn thì xảy ra giông lốc.

Giông lốc bất ngờ khiến nhiều người dân hoảng loạn.

Tại quốc lộ 1A, đoạn qua xã Nghi Lộc, gió lốc lớn cuốn bay một mái tôn rơi trúng một xe ô tô. Thời điểm xảy ra sự việc, có rất nhiều phương tiện lưu thông nhưng may mắn không xảy ra thương vong về người. Tại một số địa phương khác, mưa lớn kèm gió lốc khiến một số cây xanh bị đổ, trường học tốc mái.

Trước đó, chiều cùng ngày, giông lốc cũng xảy ra tại xã Thông Thụ. Gió lốc làm sập 2 căn nhà của gia đình Vi Văn Thắng và Hà Văn Huyền (bản Mường Piệt) và làm tốc mái nhiều hộ dân trên địa bàn xã.

Giông lốc cuốn bay mái tôn chắn ngang quốc lộ 1 đoạn qua xã Nghi Lộc tối 5/10.

Giông lốc thổi bay bốt CSGT đè bẹp hai xe máy ở ngã tư chợ Vinh.

Cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại lớn cho tỉnh Nghệ An khi khiến 4 người chết, 14 người bị thương. Bão còn làm gần 63.000 nhà dân bị sập, hư hỏng, tốc mái, thiệt hại ước tính hơn 2.000 tỷ đồng .