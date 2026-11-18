Sáng 16/11, NPH VNGGames chính thức mở cửa giai đoạn thử nghiệm Closed Beta dành cho “siêu phẩm” game chiến thuật Tam quốc chí - Chiến kỳ.

Đây là cơ hội trải nghiệm sớm khó bỏ qua của game thủ trước một sản phẩm đang được quan tâm rộng rãi ở thị trường quốc tế. Tựa game không chỉ được ủy quyền chính thức từ thương hiệu Koei Tecmo và mang phong cách gợi nhớ siêu phẩm Romance of the Three Kingdoms, mà còn là sản phẩm kết hợp độc đáo giữa lối chơi SRPG và SLG.

Tựa game Tam quốc chí - Chiến kỳ mở máy chủ Closed Beta vào ngày 16/11.

Chính vì vậy, cộng đồng game thủ khá hào hứng tại thời điểm khai mở máy chủ. Bản đồ lãnh thổ của game xuất hiện hàng loạt vị trí mới được “cắm cọc”. Ngoài ra, game thủ còn có thể cảm nhận sự đông đúc thông qua hoạt động của cộng đồng.

Người và ngựa tấp nập trong ngày đầu mở máy chủ Close Beta Test.

Trên các mạng xã hội, nhiều game thủ chia sẻ hình ảnh trong game ở những tính năng đầu tiên. Qua đó, họ cũng tỏ ra hào hứng khi bật mí những tướng đầu tiên sưu tầm, thắc mắc chức năng, hỏi đáp kinh nghiệm chơi…

Cũng trên hệ thống mạng xã hội của Tam quốc chí - Chiến kỳ, nhà phát hành liên tục cập nhật nhiều thông tin liên quan như thông báo mở cửa Closed Beta, cập nhật tình hình trong game, sự kiện, giới thiệu chức năng game… Đặc biệt, sự kiện “Hoàn trả nạp” cũng được thông báo giúp tăng lợi ích cho game thủ khi nạp thẻ trải nghiệm trong giai đoạn Closed Beta.

Cụ thể, người chơi được hoàn trả 100% giá trị khi nạp thông qua kênh ingame và 115% khi nạp trên webshop và đặc biệt lên đến 120% khi mua các gói chiết khấu của webshop. Bên cạnh đó, game còn có các mức tặng thêm Ngọc Bích cho mỗi 10.000 đồng nạp vào giúp tăng thêm lợi ích cho game thủ. Sự kiện sẽ thực hiện hoàn trả khi game bước sang giai đoạn Open Beta sắp tới.

Sự kiện “Hoàn trả nạp” nhận nhiều sự quan tâm trong giới game thủ.

Trong không khí háo hức của ngày mở cửa Closed Beta, người chơi vẫn tiếp tục rao tìm đồng đội để đăng ký thành lập đồng minh trên trang chủ của game nhằm gia tăng sức mạnh tập thể và tìm một chỗ đứng cho nhóm chơi. Chức năng thành lập đồng minh trên website cũng chứng kiến loạt tên tuổi trong cộng đồng game chiến thuật SLG lộ diện cùng nhóm của mình những ngày qua. Bên cạnh đó, các “phe phái” lớn cũng đang tích cực đổ bộ vào Tam quốc chí - Chiến kỳ. Điều này hứa hẹn tạo nên một trận chiến thực sự diễn ra trong thế giới game giữa những “gã khổng lồ” vào thời gian tới.

Sự đầu tư này của các “đại gia” làng game chiến thuật SLG đến từ việc Tam quốc chí - Chiến kỳ là sản phẩm gây chú ý rộng rãi toàn cầu. Được ủy quyền chính thức bởi Koei Tecmo - “cha đẻ” của loạt game chiến thuật bất hủ Romance of the Three Kingdoms và phiên bản nội địa Trung Quốc do Qookka Studio phát triển cũng gặt hái nhiều con số ấn tượng. Trong đợt phát hành quốc tế này, game thủ Việt Nam sẽ trải nghiệm cùng lúc với nhiều thị trường lớn tại châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc) và Macau. Điểm ấn tượng hơn nữa là game thủ của các khu vực này có thể giao lưu cùng nhau qua tính năng PK liên server - liên khu vực.

Không chỉ có danh tiếng nền từ công ty game lớn, gameplay của Tam quốc chí - Chiến kỳ cũng mang đến nhiều điểm thú vị. Điển hình như hệ thống chiến đấu dàn trận Chiến kỳ, hệ thống tướng được thiết kế thẻ bài hóa với rút theo banner và sức mạnh phân phối theo chiến pháp giúp người chơi sáng tạo trong cách phối đội hình. Các luồng vận hành trong game cũng được đơn giản hóa giúp người chơi dễ làm quen, đồng thời cung cấp chức năng đăng ký ủy thác để tham gia các cuộc chiến lớn ngay cả khi không thể online lúc bắt đầu.

Tam quốc chí - Chiến kỳ đã mở cửa Closed Beta. Độc giả có thể gia nhập vào thế giới chiến thuật đầy hấp dẫn và mới lạ này ngay hôm nay. Thông tin thêm về tựa game Tam quốc chí - Chiến kỳ có thể xem thêm tại website, fanpage hoặc khi gia nhập cộng đồng trên Facebook.