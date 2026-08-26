VNGGames phát hành ANANTA - trò chơi đột phá từ NetEase

Trailer cốt truyện mới của ANANTA hé lộ thành phố Chongxiao mang đậm nét văn hóa Trung Hoa cùng thế giới mở rộng lớn, nơi người chơi có thể tự do khám phá và thỏa sức chiến đấu.

NetEase Games và Naked Rain vừa công bố ANANTA, tựa game nhập vai thế giới mở lấy bối cảnh đô thị (Urban Open-World RPG), đồng thời cho biết VNGGames là đơn vị phát hành độc quyền trò chơi tại Việt Nam.

Tựa game ANANTA do VNGGames phát hành độc quyền tại Việt Nam.

Dự kiến,ANANTA được ra mắt người chơi toàn cầu vào 15/1/2027. Tựa game được phát hành miễn phí tại Việt Nam trên PC thông qua nền tảng Level Up của VNGGames cùng thiết bị di động. Tính đến nay, ANANTA ghi nhận hơn 17 triệu lượt đăng ký trước tại hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhân dịp tựa game công bố ngày phát hành, trailer cốt truyện mới cũng được hé lộ, giới thiệu Chongxiao - thành phố lớn thứ hai trong thế giới ANANTA.

ANANTA được gói gọn trong thông điệp cốt lõi: “Go Viral. Save the World” (tạm dịch: “Phủ sóng khắp nơi. Cứu lấy thế giới”). Hệ thống gameplay xoay quanh sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, trong đó người chơi sẽ hóa thân thành influencer (người có tầm ảnh hưởng).

Trong thành phố hiện đại nơi thuật toán và văn hóa mạng chi phối đời sống, game thủ có cơ hội khám phá thế giới dưới góc nhìn của nhà sáng tạo nội dung. Đây là cách tiếp cận mới mẻ so với tựa game thế giới mở lấy bối cảnh đô thị được ra mắt trước đây.

Thế giới của ANANTA được kết nối bằng hàng loạt câu chuyện đan xen, cuộc gặp gỡ bất ngờ và tình huống do chính người chơi tạo nên. Mỗi nhiệm vụ, biến cố, cuộc phiêu lưu đều có thể giúp nhân vật xây dựng danh tiếng, gia tăng tầm ảnh hưởng, tiếp cận nguồn lực mới và mở khóa quyền lợi đặc biệt.

Game thủ cũng có thể chiêu mộ dàn nhân vật đa dạng để xây dựng đội A.C.D., chuyển đổi điều khiển giữa nhân vật và trải nghiệm nhiều thân phận. Mỗi nhân vật mang đến góc nhìn, câu chuyện và phong cách chiến đấu riêng.

Khi đối mặt kẻ địch, hệ thống chiến đấu cho phép người chơi linh hoạt sử dụng kỹ năng võ thuật, tận dụng môi trường xung quanh và biến vật dụng đời thường thành vũ khí.

Lấy cảm hứng từ đô thị ngoài đời thực như Thượng Hải, Hàng Châu và Tokyo, thành phố trong ANANTA sở hữu bản sắc văn hóa và thử thách riêng. Trò chơi đề cao sự tự do với hoạt động đa dạng.

Game thủ có thể khám phá một đô thị sống động, chẳng hạn ghé rạp chiếu phim, khu trò chơi điện tử, quán cà phê mèo, phòng tập, nhà hàng, cửa hàng quần áo, suối nước nóng ngoài trời và nhiều địa điểm khác.

Với triết lý “go where you can see” (tạm dịch: Nơi nào trong tầm mắt, nơi đó trong tầm tay), người chơi được tự do di chuyển, có thể khám phá thành phố bằng ôtô, xe máy, trực thăng, du thuyền, tàu điện ngầm, tàu lượn và nhiều phương tiện khác.

Người chơi cũng có thể xây dựng "Biệt đội báo thủ” của riêng mình. Hơn 100 nhân vật NPC có câu chuyện và nhiệm vụ riêng đang chờ được khám phá. Game thủ có thể xây dựng quan hệ, chiêu mộ đồng minh và mở khóa vật phẩm, huy hiệu cùng kỹ năng chiến đấu đặc biệt.

Game thủ còn được đảm nhận nhiều vai trò như nhân viên NCCA, hacker, người giao hàng hay nhà sáng tạo nội dung, qua đó mở ra cách tương tác khác nhau với thành phố trong ANANTA.

Đặc biệt, người chơi được chiến đấu theo phong cách riêng, kết hợp đòn đánh võ thuật với yếu tố môi trường để tạo nên cách chiến đấu riêng biệt.

Bằng cách kết hợp lối chơi khám phá đô thị, cốt truyện hấp dẫn và sự tự do sáng tạo, ANANTA mang đến cho người chơi thế giới rộng lớn, nơi bất cứ ai cũng có thể tự viết nên hành trình của mình.

Trong một thế giới nơi bất ngờ có thể xuất hiện ở bất cứ góc phố nào, mỗi lựa chọn đều có thể mở ra câu chuyện mới. Độc giả đăng ký trước tại đây.