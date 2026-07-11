Điều gì chờ đón game thủ ở 'Gamers Lead The Play' của VNGGames?

Ngày hội Gamers Lead The Play của VNGGames hứa hẹn khuấy động cộng đồng game thủ với hơn 20 tựa game, showmatch quốc tế và sân khấu âm nhạc sôi động.

Còn chưa đầy 24 giờ, sự kiện Gamers Lead The Play do VNGGames tổ chức sẽ chính thức khai mạc. Cộng đồng game thủ tại Hà Nội đã sẵn sàng cho ngày hội, trong khi ban tổ chức đang gấp rút hoàn tất những công đoạn cuối cùng để mang đến không gian trải nghiệm chỉn chu nhất cho người tham gia.

Trải nghiệm đa dạng với hơn 20 tựa game

Gamers Lead The Play diễn ra vào ngày 12/7 tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia - NECC (số 1 Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm, Hà Nội). Sự kiện diễn ra từ 9h đến 21h và miễn phí vé vào cổng.

Lịch trình chi tiết sự kiện “Gamers Lead The Play”.

Tại khu vực cổng vào, người tham gia cần di chuyển theo đúng phân luồng để quá trình check-in diễn ra thuận tiện và nhanh chóng. Đặc biệt, game thủ sở hữu vé VIP được bố trí lối vào ưu tiên giúp rút ngắn thời gian chờ đợi. Sau khi thực hiện kiểm tra an ninh, quét mã QR xác nhận thông tin, người tham gia sẽ được nhận vòng tay và chính thức bước vào hành trình trải nghiệm ngày hội.

Tại đây, người tham gia sẽ trải nghiệm các hoạt động hấp dẫn của hơn 20 tựa game thuộc hệ sinh thái VNGGames. Không gian trải nghiệm được đầu tư hoành tráng cùng loạt minigame hấp dẫn hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho cộng đồng game thủ.

Sự kiện mang đến cho gamers 5 booth trải nghiệm cực chất.

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm, game thủ còn có cơ hội gặp gỡ nhân vật quen thuộc trong tựa game mình yêu thích qua những màn cosplay mãn nhãn. Các cosplayer sẽ hóa thân thành danh tướng trong bộ chiến giáp uy nghi của OMG 3Q, tái hiện phong cách cổ trang kiếm hiệp đặc trưng của Thiên Long Bát Bộ VNG hay khoác lên mình bộ trang phục đua xe cá tính lấy cảm hứng từ ZingSpeed Mobile.

Không khí ngày hội càng thêm sôi động với tiết mục múa nhạc cổ trang nhân dịp sinh nhật Tam Quốc Huyễn Tướng VNG. Ngay sau đó, chương trình ca nhạc acoustic là khoảng thời gian để các game thủ cùng bạn bè tận hưởng, nghỉ ngơi và thư giãn.

Khuấy đảo sân khấu cùng showmatch và đại nhạc hội

Buổi chiều sẽ là thời gian rực lửa tranh tài với loạt trận showmatch kịch tính. Mở màn là Showmatch All Stars mừng sinh nhật 17 tuổi Gunny PC quy tụ các Gunner kỳ cựu. Tiếp nối là trận so tài tốc độ của ZingSpeed Mobile, nơi các Racer chứng minh khả năng kiểm soát đường đua, thể hiện những pha xử lý kỹ thuật để giành lấy vị trí dẫn đầu. Bên cạnh đó, Bomber VNG cũng góp mặt với những trận đấu đặt bom vui nhộn, gợi lại ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ game thủ.

Game thủ có thể theo dõi loạt showmatch kịch tính từ Gunny PC, ZingSpeed Mobile, Bomber VNG đến Gunny Origin.

Đáng chú ý, Showmatch Quốc tế Gunny Origin sẽ mang đến màn so tài giữa đại diện Việt Nam và Trung Quốc. Đây không chỉ là cuộc chạm trán giữa những cao thủ của dòng game bắn súng tọa độ, mà còn là màn tái ngộ đáng mong chờ sau Gunny Global Championship 2025.

Đêm đại nhạc hội với sự góp mặt của các nghệ sĩ đình đám.

Buổi tối tại Gamers Lead The Play là điểm nhấn được mong chờ nhất với đại nhạc hội cùng sự xuất hiện của Quân A.P, Ngô Lan Hương và Mason Nguyễn. Cộng đồng game thủ sẽ được thưởng thức những màn trình diễn live ở khoảng cách gần và kết nối trực tiếp với thần tượng mình yêu mến.

Hàng nghìn phần quà chờ game thủ khám phá

Sau khi hoàn thành các thử thách minigame tại từng gian hàng, người chơi có thể mang những dấu mộc đã thu thập đến quầy đổi quà để nhận các phần thưởng lưu niệm độc quyền từ nhà phát hành VNGGames. Hàng nghìn ấn phẩm được thiết kế riêng như áo thun, dây đeo, quạt cầm tay, pop socket, khăn bandana, bình nước, gấu bông, lót chuột, sticker... đang chờ để trao tận tay các game thủ.

Bên cạnh đó, để đảm bảo năng lượng cho một ngày vui chơi trọn vẹn, khu vực Flea Market cũng sẽ phục vụ đa dạng đồ ăn, thức uống dành cho người tham dự. Các game thủ cũng có thể ghé thăm khu vực của nhà tài trợ để tham gia hoạt động và nhận về nhiều phần quà giá trị từ các thương hiệu.

Sơ đồ chi tiết của sự kiện “Gamers Lead The Play”.

Gamers Lead The Play đã sẵn sàng chào đón cộng đồng game thủ. Với hoạt động trải nghiệm, showmatch, quà tặng và sân khấu âm nhạc, sự kiện hứa hẹn trở thành điểm hẹn sôi động dành cho game thủ.