VNGGames chính thức phát hành Total Football VNG ở Đông Nam Á vào 22/4

VNGGames, nhà phát hành game hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á, công bố phát hành “siêu phẩm” trò chơi bóng đá di động mới Total Football VNG tại thị trường Đông Nam Á.

Total Football VNG là tựa game đến từ GALA Sports - một trong những nhà phát triển hàng đầu của dòng game thể thao di động.

Total Football VNG sẽ ra mắt vào ngày 22/4 trên nền tảng di động. Tựa game hứa hẹn mang đến trải nghiệm thể thao sống động và chân thực cho cộng đồng game thủ Đông Nam Á, đồng thời góp phần tạo bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt trước thềm FIFA World Cup 2026. Để đăng ký trước “bom tấn” Total Football VNG trên thiết bị, độc giả có thể truy cập tại đây.

Trong giai đoạn “Đăng ký trước” (30/3-21/4), Total Football VNG hiện có hơn 2 triệu lượt ghi danh và nhận sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng game thủ. Tựa game sở hữu bản quyền hình ảnh của hơn 60.000 cầu thủ được cấp phép chính thức từ FIFPro - Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Thế giới. Do đó, sản phẩm Total Football VNG được đánh giá mở ra kỷ nguyên mới của dòng game bóng đá di động vốn đề cao kỹ năng và trải nghiệm người dùng.

Phiên bản ra mắt chính thức của Total Football VNG tại khu vực Đông Nam Á sẽ mang đến trải nghiệm bóng đá chân thực với nền đồ họa 3D sống động, chuyển động mượt mà từ cầu thủ, cũng như âm thanh mô phỏng sân cỏ ngoài đời thực. Nội dung của trò chơi cập nhật liên tục theo sự kiện bóng đá thực tế và được xây dựng nhiều chế độ chơi đa dạng như Career, Ranked Match hay Tournament. Nhờ vậy, Total Football VNG giúp game thủ thỏa sức thể hiện tài năng cùng bạn bè cũng như người chơi toàn cầu.

Nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng, Total Football VNG áp dụng công nghệ VAR để đảm bảo sự fair-play trong từng tình huống. Trò chơi còn hỗ trợ điều khiển tay cầm giúp game thủ thêm lựa chọn khi chơi, cũng như thể hiện phong độ tốt nhất lúc ra sân tranh tài. Đặc biệt, động tác ăn mừng hay chào sân cũng được thiết kế bản địa hóa cho người chơi Total Football VNG mỗi khu vực, mang lại cảm giác như đang theo dõi trận bóng đá ngoài đời.

Nhân dịp chào mừng ra mắt trò chơi và mang tới trải nghiệm bản địa hóa đặc sắc, Total Football VNG công bố màn hợp tác cùng cầu thủ bóng đá Nguyễn Đình Bắc với vai trò đại sứ thương hiệu của thị trường Việt Nam.

Ngôi sao trẻ của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam không chỉ đồng hành với vai trò đại sứ hình ảnh, mà còn được tích hợp vào game khi trở thành cầu thủ thuộc thẻ mùa độc quyền Pride of SEA, sắp xuất hiện trong phiên bản ra mắt chính thức của Total Football VNG.

Đối với VNGGames, quyết định lựa chọn Nguyễn Đình Bắc, một trong những gương mặt tài năng và giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam, cho thấy định hướng của Total Football VNG trong đầu tư lâu dài vào giá trị chân thực. Bên cạnh đó, thương hiệu cũng muốn đề cao tinh thần cống hiến và khát vọng vươn tầm của thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam.

Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ trẻ sở hữu nhiều thành tích nổi bật, từng để lại dấu ấn tại đấu trường thể thao tầm cỡ khu vực và châu lục. Năm 2025, anh là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam với nhiều danh hiệu cá nhân như “Quả bóng Bạc Việt Nam”, “Vua phá lưới” tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 cùng màn tỏa sáng trong màu áo đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia. Loạt thành tích của Nguyễn Đình Bắc góp phần nâng cao vị thế của bóng đá nước nhà trên bản đồ châu lục.

Với phẩm chất tiêu biểu cho thế hệ trẻ tài năng cùng hình ảnh chuyên nghiệp, Nguyễn Đình Bắc được xem là gương mặt sáng giá để đồng hành cùng Total Football VNG thời gian tới. Trên cương vị đại sứ thương hiệu, cầu thủ sinh năm 2004 sẽ cùng Total Football VNG sát cánh trong hoạt động truyền thông và chương trình cộng đồng. Từ đó, các hoạt động góp phần lan tỏa hình ảnh tựa game bóng đá di động chân thực, gần gũi và hết mình vì cộng đồng người hâm mộ Việt Nam.

Đại diện VNGGames chia sẻ về kỳ vọng dành cho sản phẩm mới: "Chúng tôi kỳ vọng Total Football VNG không chỉ là tựa game, mà còn là cầu nối giữa bóng đá điện tử và bóng đá đời thực. Đó là nơi người hâm mộ được sống trọn đam mê với quả bóng tròn cùng ngôi sao triển vọng như Nguyễn Đình Bắc”.

VNGGames là đơn vị phát hành và phát triển trò chơi hàng đầu với hàng trăm triệu người dùng tại Việt Nam và Đông Nam Á. Với mục tiêu mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho người chơi, VNGGames hợp tác với đối tác lớn trên toàn cầu như Kingsoft, Riot Games, NCSOFT hay GALA Sports... Thời gian qua, những sản phẩm trò chơi điện tử do VNGGames phát hành liên tục đạt thứ hạng cao trên các cửa hàng ứng dụng tại nhiều thị trường khu vực và thế giới.