Liên doanh NC và VNGGames hé lộ sản phẩm chiến lược tiếp theo

Lineage W đã được xác nhận sẽ phát hành tại thị trường Đông Nam Á với những chiến lược và thay đổi khác biệt từ NCV Games.

Gần một năm sau khi phát hành thành công Lineage2M tại khu vực Đông Nam Á, nhà phát hành NCV Games - liên doanh NC và VNGGames - đã chính thức hé lộ sản phẩm tiếp theo mang tên Lineage W. Những tín hiệu đầu tiên đã đến từ việc mở cửa fanpage chính thức trên Facebook và những kênh mạng xã hội khác như Discord, YouTube.

Đây có thể xem là một bước tiếp nối rất tự nhiên theo sau thành công của sản phẩm đầu tiên Lineage2M. Việc lựa chọn Lineage W làm sản phẩm phát hành kế tiếp cho thấy sự tính toán chiến lược và nghiên cứu thị trường tỉ mỉ từ đơn vị phát hành.

Lineage W là sản phẩm thứ 5 trong series game online huyền thoại Lineage của nhà phát hành NC hàng đầu Hàn Quốc. Được phát hành lần đầu tiên vào năm 2021 tại thị trường quê nhà với một phong cách chơi khác biệt so với các sản phẩm cùng dòng khiến sản phẩm này tạo được ấn tượng độc bản cho riêng mình.

Sự khác biệt này được thiết kế nhằm giúp Lineage W tồn tại song hành cùng những người anh em khác trong series mà không tạo ra hiệu ứng thay thế hay cạnh tranh lẫn nhau. Đây là một nét đặc trưng rất độc đáo của NC, nhà làm game sở hữu nhiều sản phẩm vận hành ổn định trong hàng chục năm liền.

Việc lựa chọn Lineage W cho thấy chiến lược mở rộng bài bản của NCV Games tại khu vực.

Lineage W được thiết kế sử dụng góc nhìn isometric cổ điển mà bản game đầu tiên của series đã sử dụng, đồng thời nhiều siêu phẩm nhập vai khác cũng dùng góc nhìn này như Diablo, MU Online… Thêm vào đó, cách chơi đặc trưng của game được thiết kế xoay quanh hệ thống “blood pledge” (huyết thệ) độc đáo mang đậm tính tổ chức và chỉ huy phe phái theo danh dự và lòng trung thành. Những chi tiết này từng giúp các tác phẩm mang phong cách tranh đấu phe phái như Game of Throne thành công rực rỡ, nay sẽ game thủ sẽ được trải nghiệm trực tiếp trong Lineage W.

Từ những thay đổi đó, có thể thấy Lineage W sẽ tồn tại song hành một cách khác biệt so với người anh em Lineage2M mà không va chạm lợi ích hay cạnh tranh lẫn nhau ngoài ý muốn. Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng ở đó, NCV Games đã đi xa hơn nữa khi hé lộ rằng phiên bản phát hành tại Đông Nam Á sẽ được cân chỉnh đặc biệt để phù hợp với thị trường khu vực. Điều này có nghĩa là phiên bản Lineage W sắp tới game thủ Đông Nam Á được trải nghiệm sẽ không phải là một bản phát hành lại của thị trường toàn cầu mà là một diện mạo mới đầy khác biệt.

Phiên bản mới hứa hẹn mang đến trải nghiệm khác biệt so với bản phát hành toàn cầu.

Tuy nhiên, do mới ở giai đoạn khởi động, những thông tin được NCV Games công bố đến thời điểm hiện tại vẫn còn khá hạn chế. Các nội dung liên quan đến thay đổi về diện mạo của Lineage W, định hướng phát triển tại thị trường Đông Nam Á cũng như thời điểm mở đăng ký và ra mắt chính thức vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Nhiều chi tiết đáng chú ý dự kiến sẽ được nhà phát hành công bố trong thời gian tới, thu hút sự quan tâm và theo dõi từ cộng đồng game thủ.