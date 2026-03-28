MU Lục địa VNG và cột mốc một năm phát triển ở thị trường Việt Nam

Sau gần một năm chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam, MU Lục địa VNG đang dần khẳng định vị thế như một trong những tựa game MMORPG đáng chú ý trong việc phát triển nội dung.

Ra mắt ngày 3/4/2025, MU Lục địa VNG là phiên bản di động chính thức chuyển thể từ MU Online - tựa game huyền thoại từng gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ game thủ Việt Nam. Được Kingnet phát triển dưới sự cấp phép từ nhà sản xuất Webzen (Hàn Quốc) và phát hành tại Việt Nam bởi VNGGames, MU Lục địa VNG vừa giữ nguyên phong cách fantasy phương Tây đặc trưng của IP MU Online, vừa mang đến trải nghiệm mới mẻ, hiện đại cho các game thủ.

Một năm phát triển vượt bậc của MU Lục địa VNG

Ngay trong năm đầu tiên vận hành, MU Lục địa VNG đã cho thấy tốc độ phát triển đáng chú ý khi liên tục mở rộng nội dung và nâng cấp trải nghiệm người chơi. Tựa game hiện sở hữu 8 class nhân vật đa dạng, mỗi class mang bộ kỹ năng và hướng phát triển riêng biệt, cho phép game thủ tự do xây dựng trang bị và định hình phong cách chiến đấu theo cá tính của mình.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động PvE truyền thống, MU Lục địa VNG còn đầu tư mạnh vào hệ thống PvP. Chuỗi giải đấu “Bá Vương Lục Địa” được tổ chức định kỳ hàng tháng đã trở thành sân chơi quen thuộc của cộng đồng.

Đến nay, trò chơi đã tổ chức thành công 8 mùa giải tháng và đang chuẩn bị cho mùa giải Quý lần thứ hai. Đặc biệt, ở mùa giải lần này, ban điều hành tựa game còn “mạnh tay” trao tặng tổng giải thưởng lên đến 100 triệu đồng tiền mặt cho top 4 tổ đội, cùng nhiều phần quà lưu niệm độc quyền hấp dẫn.

Nhờ sức hút từ đồ họa, gameplay chuẩn MU PC xưa và cơ chế cạnh tranh kịch tính, chỉ trong năm đầu ra mắt, MU Lục địa VNG đạt hơn 1 triệu lượt tải game cùng khoảng 900.000 tài khoản đang hoạt động. Lượng người chơi đồng thời có thời điểm chạm mốc 20.000 game thủ, hình thành nên một cộng đồng đông đảo với tên gọi thân thương - Mutizen.

Nhiều game thủ từng gắn bó với các phiên bản thuộc IP MU Online trước đây đã tiếp tục lựa chọn đồng hành cùng MU Lục địa VNG. Dù làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào, nhiều người chơi vẫn duy trì thói quen đăng nhập mỗi giờ nghỉ hoặc sau giờ làm, góp phần giữ cho thế giới MU Lục địa VNG luôn sôi động và tràn đầy sức sống. Điều này không chỉ khẳng định sức hút bền bỉ của thương hiệu MU, mà còn là minh chứng rõ nét cho một cộng đồng luôn giữ trọn niềm đam mê với thế giới MU kỳ ảo.

Cộng đồng Mutizen - trái tim của Lục địa MU

Để đáp lại tình cảm và sự đồng hành của cộng đồng, ban điều hành MU Lục địa VNG không ngừng mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn, giúp game thủ vừa trải nghiệm game vừa kết nối với những người có chung đam mê. Tiêu biểu là chương trình “Guild tôi là nhất - Chơi game phải chất”, được triển khai ngay từ những ngày đầu trò chơi ra mắt tại Việt Nam. Ban điều hành cũng thường xuyên hỗ trợ tổ chức các buổi offline dành cho guild, tạo điều kiện để tình bạn trong game được tiếp nối ngoài đời thật.

Bên cạnh đó, MU Lục địa VNG còn tạo dấu ấn mạnh mẽ khi công bố nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc là “Đại sứ thương hiệu” của tựa game. VNGGames cũng đưa Ninh Dương Lan Ngọc đến với khu vực triển lãm của MU Lục địa VNG tại Vietnam Gameverse 2025 - một trong những lễ hội lớn nhất của ngành công nghiệp game Việt Nam.

Tiếp nối chuỗi hoạt động cộng đồng, MU Lục địa VNG cũng góp mặt tại lễ hội âm nhạc và mua sắm quy mô lớn Zalopay New Year Fes 2026. Những hoạt động này góp phần rất lớn trong việc nâng tầm trải nghiệm người chơi, mở rộng cơ hội kết nối cộng đồng và khẳng định định hướng phát triển lấy game thủ làm trung tâm của MU Lục địa VNG.

Bằng những bước phát triển nổi bật chỉ sau năm đầu tiên tại thị trường Việt Nam, MU Lục địa VNG đã vinh dự nhận đề cử ở hạng mục “Game của năm” tại Vietnam Gameverse 2026. Thành tựu này không đơn thuần là sự ghi nhận cho nỗ lực vận hành và đầu tư nội dung từ nhà phát hành, mà còn là dấu ấn khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của MU Lục địa VNG trong thị trường game nhập vai di động đầy cạnh tranh.

Phía trước, hành trình của MU Lục địa VNG không đơn thuần là những bản cập nhật hay mùa giải mới, mà là quá trình bền bỉ xây dựng một thế giới game sống động cùng cộng đồng người chơi gắn bó lâu dài. Cùng với Mutizen, MU Lục địa VNG hứa hẹn viết tiếp những kỳ tích mới trong chặng đường tương lai.