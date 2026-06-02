PUBG Mobile cùng Aespa đưa làn sóng K-pop khuấy đảo cộng đồng game thủ

PUBG Mobile là trò chơi thể loại sinh tồn trên di động đang dẫn đầu xu hướng giải trí giới trẻ do VNGGames phát hành. Đồng thời, đây là một trong những bộ môn có nhiều đóng góp cho thành tích của thể thao điện tử nước nhà. Vào mùa hè năm nay, PUBG Mobile tiếp tục khẳng định vị thế và sức hút của một trong những tựa game hàng đầu thế giới khi công bố màn hợp tác cùng nhóm Aespa - biểu tượng âm nhạc thế hệ trẻ của Hàn Quốc thời điểm hiện tại.

Tất cả thành viên của nhóm - Karina, Giselle, Winter, Ningning - đều là người hâm mộ PUBG Mobile. Điều này giúp màn hợp tác lần này đáng mong chờ hơn bao giờ hết. Với nhiều nội dung mới được mang đến chiến trường PUBG Mobile, màn bắt tay cùng Aespa được kỳ vọng trở thành điểm nhấn giải trí nổi bật của cộng đồng game thủ hè năm nay.

Theo chia sẻ từ Tencent Games, sự kiện hợp tác đặc biệt này sẽ xuất hiện trong phiên bản cập nhật PUBG Mobile 4.4 từ 1/6 đến 30/6, mang đến loạt nội dung in-game được lấy cảm hứng từ thế giới âm nhạc, thời trang và phong cách futuristic đặc trưng của Aespa. Trong thời gian diễn ra, người chơi PUBG Mobile có cơ hội trải nghiệm nhiều nội dung mới với chủ đề Aespa, gồm bộ trang phục thời thượng tương ứng 4 thành viên của Aespa. Ngoài ra, Prize Path mang đến một số vật phẩm mới như chảo, skin vũ khí hay nón bảo hộ chủ đề Aespa và nhiều trang bị khác.

Không chỉ dừng lại ở vật phẩm in-game, PUBG Mobile còn đầu tư mạnh vào phần truyền thông với cinematic giới thiệu hợp tác giữa trò chơi và nhóm Aespa để mang đến trải nghiệm giải trí sáng tạo đậm màu sắc K-pop cho game thủ. Thậm chí, màn hợp tác mới mang đến album in-game để người chơi sử dụng làm nhạc hiệu sảnh chờ và điệu nhảy ăn mừng mới, được lấy cảm hứng từ ca khúc nổi tiếng của Aespa là Whiplash và Dark Arts. Nhờ đó, người hâm mộ PUBG Mobile và Aespa có thể đắm chìm trong thế giới âm nhạc K-pop và thỏa sức thể hiện cá tính trong lúc chơi game.

Việc hợp tác cùng tên tuổi hàng đầu nền âm nhạc Hàn Quốc vốn không còn xa lạ với cộng đồng PUBG Mobile. Trước đó, tựa game sinh tồn này từng hai lần hợp tác nhóm nhạc nữ Blackpink danh tiếng vào năm 2020 và 2022, mang đến buổi concert in-game hoành tráng, hàng loạt vật phẩm giới hạn cùng nhiều hoạt động tương tác cho người hâm mộ toàn cầu. Năm 2025, PUBG Mobile bắt tay cùng BabyMonster - ban nhạc nữ tân binh nổi bật của K-pop, giới thiệu chuỗi nội dung trẻ trung, hiện đại và đậm chất Gen Z. Tâm điểm là ở giai đoạn cuối năm ngoái, G-Dragon cũng chính thức đến với thế giới PUBG Mobile, đưa hình ảnh trò chơi lên tầm cao mới, kết nối người hâm mộ của nhiều lĩnh vực trong đời sống.

Các màn kết hợp này đều nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng game thủ trong nước và quốc tế, đồng thời cho thấy PUBG Mobile luôn biết cách “chiều lòng” người chơi bằng nội dung giải trí thời thượng và bắt kịp xu hướng văn hóa đại chúng toàn cầu.

Màn hợp tác cùng Aespa chỉ là sự khởi đầu cho chuỗi nội dung khuynh đảo mùa hè của PUBG Mobile. Sau đó, phiên bản 4.5 được kỳ vọng tiếp tục xuất hiện thêm nhiều màn kết hợp đặc biệt cùng hàng loạt thương hiệu giải trí khác, thuộc các lĩnh vực phổ biến trong cộng đồng game thủ.

Để trải nghiệm PUBG Mobile bản 4.4, độc giả có thể tải miễn phí tại App Store và Google Play Store.