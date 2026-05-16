Phong Thần - tựa game thứ hai của VNGGames tròn 20 năm tuổi

Sau hành trình 20 năm phát triển tại thị trường Việt Nam, Phong Thần chính thức trở thành tựa game thứ hai của VNGGames cán mốc vận hành hai thập kỷ.

Trong bối cảnh thị trường game liên tục thay đổi suốt nhiều năm, việc một tựa game online có thể tồn tại và phát triển thời gian dài vốn không hề dễ dàng. Thế nhưng, Phong Thần vừa chính thức bước qua cột mốc 20 năm vận hành tại Việt Nam - thành tích hiếm có với tựa game MMORPG.

Nền móng của một huyền thoại

Ra mắt trong giai đoạn MMORPG bắt đầu phát triển mạnh tại Việt Nam, Phong Thần nhanh chóng tạo dấu ấn riêng nhờ khai thác chủ đề thần thoại - tiên hiệp dựa trên cảm hứng từ Phong Thần Diễn Nghĩa. Trong khi nhiều sản phẩm cùng thời tập trung vào võ hiệp truyền thống, Phong Thần lại mở ra Tam Giới huyền ảo, tu tiên, chiến đấu và khám phá cuộc đối đầu giữa Tiên - Ma - Nhân.

Với nhiều game thủ, Phong Thần là một phần ký ức.

Dĩ nhiên, gameplay của Phong Thần vẫn mang đậm chất MMORPG đời đầu quen thuộc với hoạt động như luyện cấp, PK, bang hội, săn boss, chiến trường cộng đồng... Đây là những thứ góp phần giúp trò chơi duy trì sức hút trong thời gian dài.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp Phong Thần tồn tại bền bỉ là cộng đồng người chơi trung thành đã đồng hành cùng trò chơi suốt nhiều năm. Với nhiều game thủ đời đầu, Phong Thần là nơi lưu giữ ký ức thanh xuân, mối quan hệ bằng hữu và bang hội gắn bó qua nhiều năm tháng.

Phong Thần thường xuyên tổ chức buổi offline gặp gỡ cho cộng đồng game thủ.

Đó là ký ức về ngày cày cấp, những lần cả bang hội cùng nhau đi Vạn Tiên Trận, bảo kê Xe Lương hay trận PK đông nghịt người trong chiến trường Thương Chu... Với nhiều game thủ, cảm giác hồi hộp khi nhặt được món trang bị hiếm, tiếng gọi nhau tập hợp đi bang chiến hay cuộc trò chuyện trong game đã trở thành một phần không thể quên của tuổi trẻ. Chính điều đó tạo nên cộng đồng rất riêng cho Phong Thần - nơi giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở gameplay hay sức mạnh nhân vật, mà còn ở cảm giác được đồng hành cùng nhau trong suốt hành trình dài.

Tựa game vẫn không ngừng nâng cấp sau 20 năm.

Theo chia sẻ từ đội ngũ vận hành, suốt hai thập kỷ qua, Phong Thần không chỉ được duy trì hoạt động ổn định mà còn liên tục cập nhật nội dung mới, tổ chức hoạt động cộng đồng cũng như triển khai hàng trăm giải đấu, trong đó có ba giải đấu lớn định kỳ gồm giải tổ đội Thiên Địa Nhân, giải bang hội Tiên ma Thập Nhị Thần Quân và giải bang hội Nhân giới Quần Anh Hội.

Quan trọng hơn, trong 20 năm phát triển tại Việt Nam, VNGGames luôn là đơn vị phát hành chính thức và sở hữu đầy đủ quyền khai thác hợp pháp đối với Phong Thần. Định hướng này giúp tựa game giữ được sức sống, duy trì tính ổn định trong vận hành cũng như đảm bảo quyền lợi dành cho cộng đồng người chơi.

Máy chủ mới nhân kỷ niệm 20 năm phát triển

Luôn nỗ lực trong những hướng đi hiện đại, Phong Thần mở ra chương mới với máy chủ Thần Lôi Điện, ra mắt vào ngày 15/5. Theo đó, đây sẽ là máy chủ mang đến hành trình thú vị với nhiều thử thách, hoạt động sôi động dành cho cộng đồng game thủ.

Đáng chú ý, Thần Lôi Điện được xây dựng theo định hướng phát triển cân bằng và cạnh tranh dài hạn, tương tự máy chủ trước như Ngọc Hư Cung hay Hỏa Linh Điện. Thay vì mở toàn bộ nội dung từ đầu, nhiều tính năng quan trọng được khóa và khai mở theo từng giai đoạn nhằm giúp người chơi có thêm thời gian phát triển nhân vật, tạo nên môi trường đua top công bằng và hấp dẫn hơn.

Song song đó, Thần Lôi Điện còn mang đến hàng loạt ưu đãi hỗ trợ tân thủ trong thời gian diễn ra đua top. Nhiều vật phẩm quan trọng như Túi Tân Thủ Lưỡng Cực Lệnh, Giấy Chứng Nhận Chuyển Sinh, Lệnh Bài Chuyển Sinh hay Túi Quà Hộ Mạch - Chân Khí được giảm giá mạnh, nhằm giúp người chơi dễ dàng bắt nhịp với máy chủ mới.

Đây là dịp để game thủ cùng chiến hữu ôn lại ký ức.

Sau 20 năm phát triển, Phong Thần đang cho thấy cuộc cách tân mới mẻ với máy chủ Thần Lôi Điện. Sản phẩm đang khẳng định nỗ lực đổi mới liên tục để phù hợp nhu cầu của người chơi hiện đại. Qua đó, Thần Lôi Điện hứa hẹn là điểm dừng chân phù hợp, nơi game thủ lâu năm có dịp hội ngộ, còn thế hệ trẻ tiếp tục viết nên chương tiếp theo của thế giới Phong Thần.