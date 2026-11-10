‘Lối mòn’ của dòng game SLG tại Việt Nam và lời giải mới từ VNGGames

Là tựa game độc quyền phát hành tại Việt Nam bởi VNGGames, Tam quốc chí - Chiến kỳ có tiềm năng trở thành cột mốc định hình trải nghiệm của thể loại chiến thuật SLG.

Năm 2008, sự xuất hiện của Đế chế quật khởi đánh dấu một trong những bước khởi đầu đáng chú ý của dòng game chiến thuật SLG tại Việt Nam. Webgame là Đế chế quật khởi kết hợp giữa cơ chế xây dựng, phát triển thành trì theo thời gian và yếu tố điều binh khiển tướng lấy cảm hứng từ những dòng game chiến thuật kinh điển, nổi bật nhất là dòng Romance of the Three Kingdoms (RoTK) truyền thống từ Koei Tecmo. Game mô phỏng (viết tắt: SLG - Simulation Game) nhanh chóng tạo sức hút, mở ra hành trình phát triển sôi động tại thị trường Việt Nam.

Webgame Đế chế quật khởi phát hành năm 2008 tại Việt Nam.

Qua nhiều năm phát triển, SLG liên tục được cải tiến về đồ họa, tính năng và trải nghiệm. Tuy nhiên, ở nhiều tựa game, việc điều binh khiển tướng vẫn chủ yếu diễn ra ở khâu chuẩn bị đội hình và hoạch định chiến lược, trong khi diễn biến giao tranh được hệ thống tự động xử lý. Điều này đặt ra hướng phát triển thú vị: Sẽ ra sao nếu người chơi không chỉ quyết định chiến lược trước trận đánh mà còn trực tiếp điều khiển từng nước đi trên chiến trường?

Romance of the Three Kingdoms 2 được Koei Tecmo phát hành năm 1989.

Đó cũng là trải nghiệm mà Tam quốc chí - Chiến kỳ hướng đến. Tựa game được phát triển bởi Qookka Studio và chính thức ủy quyền bởi Koei Tecmo, độc quyền phát hành tại Việt Nam bởi VNGGames. Trò chơi kết hợp chiều sâu chiến lược của SLG với cơ chế chiến đấu bàn cờ SRPG, cho phép người chơi trực tiếp điều khiển võ tướng, tận dụng địa hình và phối hợp chiến pháp để xoay chuyển cục diện trận đấu.

Tam quốc chí - Chiến kỳ được ủy quyền chính thức bởi Koei Tecmo cho Qookka Games.

Nếu RoTK là sản phẩm game chiến thuật lâu đời của Koei Tecmo từ thời máy 4 nút và được xem như nguồn cảm hứng cho thể loại SLG, thì Tam quốc chí - Chiến kỳ chính là sản phẩm được ủy quyền chính thức từ hãng game Nhật. Không chỉ vậy, sản phẩm còn học hỏi những đặc tính gameplay cũng như sử dụng một phần hình ảnh từ serie RoTK theo cách chính thống cho mình.

Sau khi nhận ủy quyền, nhà phát triển Qookka Studio của Qookka Games nghiên cứu và tạo ra một hệ thống cách chơi đột phá cho Tam quốc chí - Chiến kỳ. Theo thông tin được công bố và từ phiên bản nội địa đang thành công tại Trung Quốc, sản phẩm mang đến nhiều cải tiến về nội dung thú vị.

Cách chiến đấu dàn trận SRPG độc đáo của Tam quốc chí - Chiến kỳ.

Một số ưu điểm đáng chú ý như hệ thống chiến đấu dàn trận SRPG kiểu “mộc đế” với lợi thế từ địa hình giúp nâng cao tính chiến thuật khi đối đầu, thiết kế tướng theo hướng thẻ bài hóa với chiến pháp đặc trưng cho từng cá nhân tạo ra tiềm năng phối hợp đội hình vô hạn. Bên cạnh đó, bối cảnh cuộc chiến Tam Quốc kiểu RoTK cũng giúp sản sinh các hình thức PvP phong phú.

Phần quản lý quân đội cũng được nghiên cứu đơn giản hóa giúp người chơi dễ làm quen. Trong khi đó, chức năng ủy thác cho phép đăng ký tham gia các trận chiến lớn mà không cần có mặt lúc sự kiện diễn ra.

Game Tam quốc chí - Chiến kỳ đang mở đăng ký sớm cho người dùng ghi danh.

Có thể nói Tam quốc chí - Chiến kỳ là sản phẩm sở hữu nhiều sáng tạo, tiềm năng trở thành cột mốc định hình trải nghiệm của thể loại chiến thuật SLG. Hiện tại, game mở đăng ký để người chơi ghi danh tham gia trải nghiệm sớm.

Độc giả có thể xem thêm thông tin về Tam quốc chí - Chiến kỳ tại website, fanpage hoặc group cộng đồng trên Facebook.