Tắm nước mùi già có tác dụng gì?

Tắm nước mùi già là thói quen quen thuộc trong dân gian, đặc biệt vào dịp cuối năm.

Theo y học cổ truyền và một số nghiên cứu hiện đại, tinh dầu trong rau mùi có thể giúp thư giãn thần kinh, làm sạch da, giảm mùi cơ thể và nhiều tác dụng khác.

1. Tác dụng khi tắm nước mùi già

1.1 Khử mùi cơ thể, làm sạch da: Tắm với nước rau mùi già có thể giúp khử mùi hôi cơ thể, để lại mùi thơm nhẹ tự nhiên trên da và làm sạch da một cách dịu nhẹ. Khi tắm nước mùi già vào những ngày cuối năm sẽ tạo cảm giác khoan khoái, thơm tho cho cơ thể.

1.2 Giảm căng thẳng, thư giãn: Mùi thơm đặc trưng của rau mùi có tác dụng an thần nhẹ, giảm căng thẳng, lo âu. Khi tắm nước ấm với hương thơm tự nhiên này giúp thư giãn tinh thần, cải thiện giấc ngủ.

1.3 Giải cảm, phát tán phong hàn (cảm lạnh, cảm mạo): Rau mùi có vị cay, tính ấm, mùi thơm. Khi bị cảm lạnh với các triệu chứng sợ gió, sợ lạnh, không ra mồ hôi, đau đầu, đau mình mẩy thì tắm nước ấm nấu với rau mùi già (có thể kết hợp với một ít gừng tươi, lá tía tô) giúp làm ấm cơ thể, thúc đẩy lưu thông khí huyết, mở lỗ chân lông và phát tán hàn tà ra ngoài qua đường mồ hôi.

Nước rau mùi già dùng để tắm giúp khử mùi cơ thể, thư giãn, cải thiện giấc ngủ.

1.4 Giúp hạ sốt nhẹ cho trẻ nhỏ (phương pháp dân gian): Đây là một phương pháp truyền miệng khá phổ biến, được thực hiện bằng cách dùng nước rau mùi già (loãng, ấm) để lau người hoặc tắm cho trẻ có thể giúp làm mát cơ thể, hỗ trợ hạ sốt. Tính chất thơm, tán của rau mùi giúp thông thoáng lỗ chân lông.

Lưu ý: Đây chỉ là biện pháp hỗ trợ bên ngoài, không thay thế thuốc hạ sốt và cần tham khảo ý kiến bác sĩ nếu trẻ sốt cao.

1.5 Hỗ trợ giảm các vấn đề ngoài da: Rau mùi có tính chất kháng khuẩn, kháng nấm tự nhiên. Khi tắm nước rau mùi già có thể hỗ trợ làm dịu các vết mẩn ngứa, rôm sảy ở trẻ em hay người lớn do nóng trong, hoặc các vấn đề da nhẹ do viêm nhiễm, giúp da sạch sẽ, thơm tho.

2. Hướng dẫn cách nấu nước tắm bằng rau mùi già

Chuẩn bị: Một nắm rau mùi già (cả cây, bao gồm rễ, thân, lá, hạt nếu có), rửa sạch đất cát.

Nấu nước: Đun sôi 1,5-2 lít nước, cho rau mùi già vào đun nhỏ lửa thêm 5-10 phút để tinh chất tiết ra.

Pha tắm: Đổ nước rau mùi đã nấu vào chậu nước ấm sạch để pha loãng, có thể thêm một vài lát gừng tươi nếu muốn tăng tác dụng giải cảm.

Cách tắm: Dùng nước này để tắm hoặc lau toàn thân. Lưu ý, tắm trong phòng kín gió, lau khô người và mặc quần áo ấm ngay sau khi tắm để tránh nhiễm lạnh.

3. Lưu ý khi tắm nước mùi già

Kiểm tra dị ứng: Trước khi tắm toàn thân, nên thử một ít nước rau mùi lên vùng da nhỏ (như cánh tay) để xem có phản ứng kích ứng, mẩn đỏ hay không, nếu dị ứng không được dùng.

Trường hợp không nên dùng: Phụ nữ mang thai, người có làn da quá nhạy cảm hoặc đang có vết thương hở không nên dùng.

Tần suất tắm: Không nên tắm quá thường xuyên, chỉ dùng khi cần thiết (như khi bị cảm, rôm sảy).

Không thay thế thuốc chữa bệnh: Đây là phương pháp hỗ trợ từ bên ngoài, không thể thay thế thuốc chữa bệnh. Do đó, đối với các bệnh lý nghiêm trọng, cần đi khám bác sĩ để được hướng dẫn điều trị và chăm sóc phù hợp, kịp thời.

Tắm nước rau mùi già theo Đông y chủ yếu được dùng với mục đích giải cảm lạnh, hỗ trợ hạ sốt, làm dịu các vấn đề ngoài da và thư giãn. Đây là phương pháp này lành tính nhưng cần áp dụng đúng đối tượng.