Tạm ngưng các phương tiện đi đường Lê Duẩn, TP.HCM ngày 23/8

Tạm ngưng các phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM đoạn từ đường Pasteur đến Công xã Paris.

Tối 20/8, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM cho biết một số tuyến đường ở trung tâm thành phố sẽ được điều chỉnh giao thông nhằm phục vụ hoạt động Đi bộ hữu nghị chào mừng 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam.

Tạm ngưng các phương tiện đi vào đường Lê Duẩn, TP.HCM từ 0h ngày 22/8 đến 15h ngày 23/8. Ảnh: N.Thịnh.

Theo đó, từ 0h ngày 22/8 đến 15h ngày 23/8: Tạm ngưng các phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn đoạn từ đường Pasteur đến Công xã Paris.

Lộ trình thay thế cụ thể:

- Đường Lê Duẩn hướng từ đường Pasteur đến đường Hai Bà Trưng: Pasteur - Alexandre De Rhodes – Phạm Ngọc Thạch – Lê Duẩn – Hai Bà Trưng.

- Đường Lê Duẩn hướng từ Công xã Paris đến đường Pasteur: Công xã Paris – Phạm Ngọc Thạch - Alexandre De Rhodes – Pasteur.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, hoạt động đi bộ hữu nghị sẽ diễn ra từ 6h – 7h ngày 23/8.

Lộ trình đi bộ: Lê Duẩn – rẽ phải Công xã Paris – Đồng Khởi – rẽ phải Lê Thánh Tôn – rẽ trái Nguyễn Huệ và đi thẳng đến cuối đường – Đại biểu đi bộ ngang qua dải phân cách mở trên đường Tôn Đức Thắng – Vào Công viên bến Bạch Đằng (tại biểu tượng Hữu nghị quốc tế TP.HCM).

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo, hạn chế các loại xe lưu thông trên lộ trình diễn ra hoạt động đi bộ. Người dân tham gia giao thông vào buổi sáng ngày 23/8 có lộ trình liên quan đến các tuyến đường trên, chủ động lựa chọn hướng di chuyển phù hợp bằng các tuyến đường xung quanh, hạn chế lưu thông vào các lộ trình diễn ra hoạt động đi bộ.

Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức hoạt động đi bộ (khu vực Lê Duẩn, cũng như trên lộ trình đi bộ) cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, Công an địa phương, lực lượng trực tiếp tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.