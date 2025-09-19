‘Tâm lý báo thù’ sẽ giúp Rashford bùng nổ tới khi nào?

Rạng sáng 19/9, Marcus Rashford tỏa sáng rực rỡ khi lập một cú đúp, giúp Barcelona giành chiến thắng 2-1 trước Newcastle ở vòng phân hạng Champions League.

Rashford thi đấu tự tin trước hàng thủ Newcastle.

Phút 58, từ một pha tấn công bên cánh phải, Jules Kounde tung ra đường tạt bóng chính xác để Rashford bật cao đánh đầu cận thành, không cho thủ môn Nick Pope một cơ hội nào để cản phá.

Chỉ 9 phút sau, ở phút 67, cựu cầu thủ Man Utd khiến người hâm mộ Newcastle phải choáng váng với một pha đi bóng táo bạo từ trung lộ. Rashford tung ra cú sút "nã đại bác" chéo góc ngay sát vạch 16,50 mét, đưa bóng găm thẳng vào góc xa khung thành, ấn định chiến thắng cho Barcelona.

Lột xác không ai nhận ra

Chứng kiến những gì Rashford thể hiện, không chỉ CĐV Newcastle mà ngay cả CĐV Man Utd cũng phải choáng váng. Nào ai có thể nghĩ ra đây chính là Rashford bị họ coi là món hàng hết thời mùa trước, là người từng có 5 trận tịt ngòi liên tiếp khi đối đầu Newcastle trong màu áo Man Utd.

Ngay cả CĐV Barcelona cũng có thể phải há hốc mồm khi chứng kiến Rashford như một con người khác. Cần nhớ trong 4 trận trước đó tại La Liga, cựu cầu thủ Man Utd chơi rất mờ nhạt. Trong 4 trận gặp Mallorca, Levante, Vallecano và Valencia, Rashford không ghi bàn nào. Thậm chí, anh chỉ có 4 cú sút trong hơn 160 phút thi đấu - tức trung bình 1 hiệp có 1 cú sút.

Phải mãi tới trận gặp Valencia cuối tuần qua, Rashford mới được nhắc đến nhờ 1 pha kiến tạo và nó chìm nghỉm khi Barcelona ghi tới 6 bàn. Vậy mà trong lần đầu tiên trở lại Anh, cựu tiền đạo Man Utd lại một mình ăn tất cả 2 bàn.

Rashford ăn mừng sau khi ghi bàn.

Có nhiều cách để lý giải vì sao Rashford tỏa sáng. Tại La Liga, Rashford có thể chưa hiểu được lối chơi của các hậu vệ Tây Ban Nha nên thiếu tự tin (chẳng hạn anh từng tịt ngòi cả 4 trận đối đầu Sevilla khi khoác áo Man Utd). Trở về Anh, nơi gắn bó cả sự nghiệp, cựu cầu thủ Man Utd quá quen thuộc với lối chơi, tốc độ và cả các đối thủ ở Anh. Điều này giúp anh dễ dàng đọc tình huống, ra quyết định nhanh hơn và phát huy tối đa sở trường tốc độ và dứt điểm của mình.

Đặc biệt ở trận vừa qua, Newcastle là một đội bóng mạnh về thể lực và có lối chơi phòng ngự-phản công. Tuy nhiên, họ có thể để lại nhiều khoảng trống hơn so với các đối thủ ở La Liga, nơi các hàng phòng ngự thường có xu hướng chơi thấp và kỷ luật hơn. Điều này tạo điều kiện cho Rashford tận dụng tốc độ để đột phá và dứt điểm.

Tâm lý trả thù quá kinh khủng

Quan trọng hơn Rashford có động lực lớn để cháy hết mình ở Anh là tâm lý trả thù. Mối quan hệ giữa Rashford và Man Utd trở nên căng thẳng trong giai đoạn cuối mùa trước. Anh phải đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề từ người hâm mộ và thậm chí là cả ban lãnh đạo. Việc chuyển sang Barcelona có thể được xem là một sự "giải thoát" và là cơ hội để làm lại.

Cũng cần nhắc lại, trước khi rời Old Trafford, phong độ của Rashford bị đánh giá là sa sút, thiếu nhiệt huyết và không còn là chính mình. Việc dư luận Anh liên tục chỉ trích tạo ra mối hận được bồi tụ trong lòng. Khi trở về Anh và đối đầu với một đội bóng Premier League, Rashford có thể đã chơi với một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Điều này không chỉ là về bóng đá mà còn là về lòng tự trọng cá nhân.

Rashford đến Barcelona để chứng tỏ bản thân.

Có lẽ lúc này, Rashford đang mãn nguyện đọc báo, lướt mạng xã hội để xem người Anh bàng hoàng trước phong độ rực sáng của anh.

Tiếp sau ra sao?

Màn trình diễn vừa qua là liều thuốc tinh thần cực mạnh. Nó giúp Rashford lấy lại sự tự tin đã mất và chứng minh giá trị của bản thân. Với tâm lý thoải mái hơn, anh có thể thi đấu với đúng khả năng của mình.

Trận đấu vừa rồi có thể là bước ngoặt giúp anh hòa nhập nhanh hơn, hiểu rõ hơn cách di chuyển và phối hợp cùng các cầu thủ khác. Nếu HLV Hansi Flick nhận ra rằng việc trao cho Rashford nhiều tự do hơn trong các pha tấn công có thể mang lại hiệu quả, ông ấy có thể điều chỉnh chiến thuật để khai thác tối đa tốc độ và khả năng dứt điểm của anh.

Tuy nhiên, sau một màn trình diễn đỉnh cao, áp lực kỳ vọng từ người hâm mộ sẽ tăng lên gấp bội. Nếu không thể tiếp tục ghi bàn, Rashford có thể lại rơi vào vòng xoáy của sự thất vọng và mất tự tin. Điều nên nhớ, lối chơi của La Liga thiên về kỹ thuật, kiểm soát bóng và sự kỷ luật trong phòng ngự hơn so với Premier League. Các đối thủ ở La Liga có thể không để lại nhiều khoảng trống để Rashford có thể tận dụng tốc độ. Anh sẽ cần cải thiện khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp và phối hợp nhóm, điều mà anh không thực sự nổi trội.