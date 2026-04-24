Tạm giữ hình sự đối tượng dâm ô 2 bé gái

  • Thứ sáu, 24/4/2026 18:36 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Ngày 24/4, thông tin từ Công an phường Nam Đồ Sơn (TP Hải Phòng) cho biết đơn vị hiện tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Đình Vinh (SN 1973, trú thôn Lão Phong, xã Kiến Hải) để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, Công an phường nhận được trình báo của người dân, vào khoảng 20h ngày 17/4, cháu B.P.A (SN 2015, trú phường Nam Đồ Sơn) khi đang chơi gần nhà, thì bị một người đàn ông lạ mặt sờ soạng vào những vùng nhạy cảm, cháu đã sợ hãi và khóc to lên làm đối tượng bỏ chạy.

Tiếp nhận trình báo, ngay lập tức Công an phường đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời trích xuất hệ thống camera an ninh và camera của các gia đình gần khu vực hiện trường để xác minh, điều tra.

Đối tượng Vũ Đình Vinh.

Dù trời tối khó nhận dạng, với quyết tâm điều tra làm rõ vụ việc, Công an phường đã xác định được đối tượng là Vũ Đình Vinh.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Vũ Đình Vinh đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Đối tượng này còn khai ngoài cháu B.P.A, đối tượng Vũ Đình Vinh cũng có hành vi tương tự đối với cháu Đ.T.A (SN 2012, trú xã Kiến Hải) trong ngày 17/4.

Hiện Công an phường Nam Đồ Sơn đã tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Đình Vinh về hành vi "dâm ô với người dưới 16 tuổi", đồng thời hoàn thiện hồ sơ chuyển Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Sách về Pháp luật

Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng mang tính nhân văn và tiến bộ, bao gồm các quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng...

Văn Minh/Công an nhân dân

