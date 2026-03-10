Tạm giữ 2 đối tượng 'hack' Facebook, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an phường Hưng Đạo (TP Hải Phòng) vừa tạm giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức “hack” tài khoản Facebook và nhắn tin lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Công an phường Hưng Đạo tiếp nhận đơn trình báo của chị N. T.T (sinh năm 1985, trú tại phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng) về việc bị một số đối tượng lừa đảo chuyển 30 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng tại tổ dân phố Phú Hải 3, phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng.

Sau khi tiếp nhận đơn, Công an phường Hưng Đạo đã khẩn trương tổ chức xác minh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ thu thập các tài liệu, chứng cứ xác định đối tượng.

Kết quả điều tra, Công an phường Hưng Đạo xác định 2 đối tượng gây ra hành vi lừa đảo là: Hồ Ngọc Trung (sinh năm 2007, trú tại Thôn Tân Phước, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) và Lê Thanh Sáu (sinh năm 2006, trú tại Thôn Đồng Tâm 1, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị).

Công an phường Hưng Đạo sự tạm giữ 2 đối tượng Hồ Ngọc Trung và Lê Thanh Sáu. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Thủ đoạn của các đối tượng là hack (chiếm quyền sử dụng) tài khoản Facebook, rồi giả mạo là chủ tài khoản Facebook đó, nhắn tin cho bạn bè, người thân của họ để mượn tiền với nhiều lý do khác nhau. Sau đó, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để chiếm đoạt. Khi đã nhận được tiền, các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng giao dịch chuyển tiền qua lại để tránh sự truy vết của cơ quan công an.

Đến nay, Công an phường Hưng Đạo sự đã tạm giữ 2 đối tượng Hồ Ngọc Trung, Lê Thanh Sáu và đưa về TP Hải Phòng phục vụ công tác điều tra.