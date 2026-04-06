Tạm giữ 100 tỷ trong vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

Cơ quan điều tra thu hồi và tạm giữ hơn 100 tỷ đồng, riêng nhóm bị can bị cáo buộc các tội "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" nộp khắc phục hậu quả gần 35 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Bá Hoan nộp gần 16 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ), cùng nhiều bị can khác trong vụ án "Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Vi phạm quy định về kế toán" xảy ra tại Cục Quản lý lao động ngoài nước và một số doanh nghiệp liên quan.

Cơ quan điều tra xác định trong thời gian giữ chức Thứ trưởng, ông Nguyễn Bá Hoan chỉ đạo cấp dưới thiết lập quy trình riêng trong việc tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt hồ sơ xuất khẩu lao động, qua đó tạo ra các rào cản hành chính không cần thiết đối với doanh nghiệp.

Cụ thể, ông Hoan giao cho Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, cùng một số lãnh đạo, cán bộ Cục gây khó khăn trong quá trình xử lý hồ sơ, kéo dài thời gian thẩm định, yêu cầu bổ sung nhiều thủ tục.

Quy trình này được cơ quan đánh giá như một dạng "giấy phép con", buộc doanh nghiệp phải chi tiền "đối ngoại", "bôi trơn" nhằm đảm bảo tiến độ hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài. Từ đó, ông Hoan cùng các thuộc cấp đã nhiều lần nhận tiền từ các doanh nghiệp như Công ty Hoàng Long, Sona, Incoop 3 để được phê duyệt hồ sơ.

Kết luận điều tra xác định ông Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ 5,2 tỷ đồng ; ông Tống Hải Nam bị cáo buộc nhận hối lộ tổng số tiền 7,3 tỷ đồng (trong đó hưởng lợi cá nhân 4,5 tỷ đồng ); ông Lê Thanh Hà (cựu Trưởng Phòng Hàn Quốc) bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức, nhận tổng cộng 7,7 tỷ đồng (hưởng lợi 3,1 tỷ đồng )... Ngoài ra, nhiều cá nhân khác trong Cục cũng bị xác định có hành vi nhận hối lộ.

Đáng chú ý, quá trình điều tra, CQĐT đã thu giữ và các bị can, đối tượng liên quan đã nộp khắc phục 100 tỷ đồng . Cụ thể, khi khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Bá Hoan, cơ quan điều tra đã thu giữ 25 phong bì ghi tên các doanh nghiệp, cùng số tiền gần 1 tỷ đồng và 156.000 USD trong két và tại phòng làm việc.

Tại trụ sở Công ty Hoàng Long, lực lượng chức năng thu giữ 39 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị như vàng. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng kê biên 4 bất động sản tại Hà Nội của vợ chồng ông Hưng.

Ông Hoan đã nộp gần 16 tỷ đồng ; Tống Hải Nam nộp gần 8,4 tỷ đồng ; Phạm Viết Hương nộp gần 1,6 tỷ đồng ; Chuyên viên Nguyễn Thành Hưng nộp 3,1 tỷ đồng Vợ chồng ông Hưng đã nộp khắc phục hậu quả 5,1 tỷ đồng .

Ngoài việc đề nghị truy tố các bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kiến nghị Bộ Nội vụ chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, đặc biệt là quy trình phê duyệt hợp đồng và cấp phép, nhằm ngăn chặn tiêu cực. Cơ quan điều tra cũng xác định còn một số cá nhân có sai phạm, nhưng chưa đủ căn cứ xử lý hình sự hoặc đã hết thời hạn điều tra. Các tài liệu liên quan đã được tách ra để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.