Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh: Tập trung truy vết các bếp ăn

Đại diện Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan Công an đang tiếp tục phối hợp truy vết, điều tra xác minh thêm các bếp ăn tập thể đã sử dụng thịt lợn bệnh.

Chiều 6/4, tại buổi thông tin đến các cơ quan báo chí về kết quả nổi bật trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm của Công an TP Hà Nội, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, đã thông tin thêm về vụ gần 300 tấn thịt lợn mắc dịch tả châu Phi tuồn vào bếp ăn trường học.

Theo Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến, kết quả đấu tranh ban đầu xác định đây là đường dây ổ nhóm chuyên thu gom, mua bán lợn dịch bệnh để giết mổ bán cho người tiêu dùng trong một thời gian dài.

Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến trả lời báo chí.

Cụ thể, đầu năm 2026, đối tượng Nguyễn Thị Hiền hành nghề giết mổ lợn tại Trung tâm giết mổ tập trung Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội). Hiền bàn bạc với Đỗ Văn Thanh có nhiệm vụ thu gom lợn dịch bệnh rồi chuyển từ tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang xuống lò mổ cho Hiền tại Hà Nội để thực hiện việc giết mổ.

Trung bình mỗi ngày, Thanh và các đối tượng khác thu gom khoảng 50-60 con lợn nhiễm dịch để bán cho Hiền. Hiền đã bán lợn dịch bệnh cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Cường Phát.

Sau đó, Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát đã thực hiện việc pha lọc, sơ chế, đóng gói, dán nhãn thịt lợn sạch có truy xuất nguồn gốc QR Code rồi bán lại cho một số công ty thương mại khác như: Công ty Cổ phần Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội; Công ty TNHH thương mại thực phẩm Khánh Ngọc, Công ty Cổ phần thực phẩm Hương Sơn, Công ty TNHH dịch vụ ẩm thực Gia An và một số các điểm bán thực phẩm tại các chợ đầu mối.

Trong số này, Công ty Khánh Ngọc và Công ty Suất ăn công nghiệp Hà Nội đã cung cấp thực phẩm cho một số trường mầm non, trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh.

Các đối tượng trong vụ án.

Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến nêu rõ từ đầu năm đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn (khoảng 300 tấn) lợn dịch bệnh ra thị trường cho người dân và các bếp ăn của 26 trường tiểu học và rất nhiều trường mầm non tư thục trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Để hợp thức hóa nguồn gốc, Đỗ Văn Thanh thống nhất với Vũ Kim Tuấn là cán bộ trạm kiểm dịch, chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật tại Phú Thọ để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho các chuyến xe trên đường đi và xuất trình khi vào lò mổ Vạn Phúc.

Các đối tượng đã không thực hiện đúng quy trình, cấp sai thông tin về chủ hàng, sai thông tin về số lượng hàng hóa, tạo cơ hội để các đối tượng đưa thịt lợn bệnh ra thị trường.

Từ tháng 1/2026 đến nay, Tuấn đã cấp 126 giấy tờ giả, giấy chứng nhận kiểm dịch cho Thanh và đồng bọn.

Ngày 25/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can, bắt tạm giam, hiện tiếp tục điều tra, xác minh thu thập tài liệu, thu hồi tài sản và củng cố hành vi của các đối tượng có liên quan đưa ra xử lý trước pháp luật.

Trả lời câu hỏi về việc có bao nhiêu trường học, bếp ăn đã sử dụng thịt lợn bệnh, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến cho biết danh sách các trường học có nhập sản phẩm từ công ty có nguồn gốc hàng hóa do công ty Cường Phát cung cấp.

Tuy nhiên, các đơn vị này khi nhập hàng từ Công ty Cường Phát không biết đó là thịt lợn bệnh do sản phẩm đã được đóng gói, dán nhãn "thịt sạch". Danh sách liên quan, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục truy vết, điều tra xác minh và làm rõ và sẽ công bố khi có kết luận điều tra.