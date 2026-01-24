Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tạm giam đối tượng dùng dao tấn công thiếu tá công an

  • Thứ bảy, 24/1/2026 13:00 (GMT+7)
Đến hiện trường giải quyết vụ gây rối trật tự theo trình báo của người dân, một thiếu tá Công an xã Tam Nông (Đồng Tháp) bất ngờ bị đối tượng dùng dao Thái Lan đâm vào bụng.

Ngày 24/1, Công an xã Tam Nông (Đồng Tháp) cho biết cơ quan chức năng tạm giam Trần Thanh Nhàn về hành vi chống người thi hành công vụ.

Dam thieu uy cong an anh 1

Đối tượng Trần Thanh Nhàn tại cơ quan công an.

Trước đó, chiều 23/1, ông Đặng Phong Lưu (SN 1951, ngụ xã Tam Nông) đến Công an xã trình báo con rể là Trần Thanh Nhàn, (SN 1989) nhậu say rồi gây rối. Công an xã phân công Thiếu tá Nguyễn Khắc Huy, Tổ phó tổ Cảnh sát trật tự, và Thiếu tá Bùi Hữu Thành, Cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, đến hiện trường.

Khi thấy công an tới nhà mời làm việc, Trần Thanh Nhàn lấy dao Thái Lan giấu trong người. Khi Thiếu tá Huy mở cổng vào nhà, Nhàn rút dao lao lên đâm vào bụng Thiếu tá Huy.

Sau đó, Thiếu tá Huy được đưa đi cấp cứu, còn Nhàn bị bắt tạm giam.

Chúc Trí/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

