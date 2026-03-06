Thủ đoạn né thuế của giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Hạ Long

Để giấu doanh thu thật, giám đốc công ty vàng bạc này chỉ đạo nhân viên hướng dẫn khách hàng chuyển tiền mua vàng vào các tài khoản cá nhân, tổng hơn 1.300 tỷ đồng.

Ngày 5/3, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lưu Phúc Bình (sinh năm 1973, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long), khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Lan Dung (sinh năm 1981, là vợ của Bình) và Nguyễn Thị Thúy (nhân viên bán hàng) để điều tra về tội "Trốn thuế" theo Khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Các bị can Lưu Phúc Bình và Dương Thị Lan Dung.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá toàn diện hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn và xác định, Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long (Công ty HJC) do Lưu Phúc Bình làm Giám đốc là doanh nghiệp kinh doanh vàng có quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương (tại Quảng Ninh và Hà Nội), doanh thu thực tế ước tính 300- 500 tỷ đồng /năm, mạng lưới khách hàng rộng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này có nhiều biểu hiện bất thường về dòng tiền, phương thức thanh toán và quản lý doanh thu, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, thủ đoạn tinh vi, Phòng Cảnh sát kinh tế báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022 đến hết quý III/2025, Công ty HJC kê khai doanh thu 13,972 tỷ đồng , nộp thuế giá trị gia tăng là 179,837 triệu đồng.

Để che giấu doanh thu thực tế, Lưu Phúc Bình chỉ đạo sử dụng tài khoản cá nhân của mình và mở thêm nhiều tài khoản đứng tên nhân viên để đăng ký mã QR thanh toán tại cửa hàng; yêu cầu nhân viên hướng dẫn khách hàng chuyển tiền mua vàng trực tiếp vào các tài khoản cá nhân thay vì tài khoản doanh nghiệp, sau đó chuyển tiền về tài khoản của vợ là Dương Thị Lan Dung (sinh năm 1981).

Toàn bộ số tiền thanh toán qua tài khoản cá nhân không được hạch toán sổ sách, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và không kê khai thuế. Khi đến kỳ kê khai, doanh nghiệp chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế đối với phần doanh thu đã xuất hóa đơn, che giấu phần doanh thu ngoài sổ sách.

Cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến ngày 13/10/2025, tổng số tiền bán vàng nhận qua các tài khoản cá nhân liên quan lên đến trên 1.300 tỷ đồng , bước đầu xác định số tiền thuế trốn khoảng 4,2 tỷ đồng .

Vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan.