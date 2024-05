Tầm giá 600 triệu đồng nên mua ôtô gì thời điểm này?

Với tầm giá 600 triệu đồng, người dùng có thể lựa chọn những mẫu sedan như Hyundai Elantra, Kia K3 hay SUV, MPV như Mitsubishi XForce, Xpander.

Tầm giá 600 triệu có đa dạng các mẫu xe.

Ở tầm giá 600 triệu đồng, thị trường Việt Nam có đa dạng sự lựa chọn ôtô từ sedan đến SUV hay MPV phù hợp với nhu cầu và sở thích của người dùng, dưới đây là top 5 mẫu xe trong phân khúc đang có nhiều ưu đãi.



Hyundai Elantra

Hyundai Elantra là một trong những mẫu sedan ghi nhận mức doanh số tăng trưởng ổn định xuyên suốt nhiều tháng trên thị trường Việt. Được định vị ở nhóm sedan cỡ C, Elantra cạnh tranh với các đối thủ như Mazda3, Toyota Corolla Altis hay Honda Civic. Xe có giá niêm yết dao động 599-799 triệu đồng tùy phiên bản.

Trong tháng 5, sedan cỡ C của Hyundai cũng đang được áp dụng chương trình ưu đãi nhằm kích cầu mua sắm của người dùng Việt. Trên website của hãng, Hyundai đang triển khai chương trình “Chào hè rực rỡ” áp dụng với loạt ôtô, bao gồm Elantra.

Người mua Hyundai Elantra trước ngày 31/5 có thể lựa chọn gói ưu đãi lãi suất 0% cho 12 tháng đầu tiên. Nếu hoàn tất thanh toán tiền mặt, khách hàng có thể chọn khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương 29-39 triệu đồng.

Hyundai Elantra. Ảnh: TC Group.

Ngoài ưu đãi của nhà sản xuất, một số đại lý cũng đang giảm giá xả kho những chiếc Elantra số VIN 2023 còn tồn. Khi liên hệ đến một đại lý Hyundai trên địa bàn TP.HCM, nhân viên tư vấn tại đây cũng cho biết mẫu Elantra phiên bản 2.0 Đặc biệt số VIN 2023 hiện được giảm từ 724 triệu xuống còn 666 triệu đồng.

Nhân viên này cũng khẳng định đây là chương trình riêng của đại lý, chỉ có số lượng có hạn và sẽ kết thúc khi toàn bộ xe đời 2023 được bán hết.

“Hiện đại lý chỉ còn 2 chiếc Elantra màu trắng bản 2.0 Đặc biệt số VIN 2023 vì vậy khách hàng nếu không quá quan tâm đến đời xe có thể đặt mua nhanh để được chiết khấu tốt”, nhân viên tư vấn nói thêm.

Kia K3

Một mẫu sedan khác cũng đang có mức ưu đãi tốt trong tầm giá 600 triệu đồng mà người dùng có thể cân nhắc là Kia K3. Nếu là người có sở thích với những mẫu xe gầm thấp, động cơ mạnh mẽ, K3 có thể là lựa chọn không hề tồi.

Xe được Thaco định vị ở phân khúc sedan hạng C, ra mắt tại thị trường Việt nam từ năm 2008 và nhanh chóng trở thành cái tên “ăn khách” trong nhóm.

Kia K3. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA), Kia K3 là mẫu xe bán chạy thứ nhì phân khúc sedan cỡ C với 271 chiếc được bán ra trong tháng 4.

Trong tháng 5, Thaco triển khai ưu đãi cho Kia K3 trị giá đến 20 triệu đồng. Cụ thể, Kia K3 bản 1.6 Turbo được có giá niêm yết 734 triệu được giảm còn 714 triệu đồng. Phiên bản 2.0 Premium được giảm từ 639 triệu xuống 619 triệu đồng. Các phiên bản còn lại có giá niêm yết dao động 549-599 triệu đồng.

Toyota Veloz Cross

Ở tầm giá 600 triệu, người dùng cũng có thể lựa chọn những mẫu xe gầm cao, đa dụng như MPV hay SUV, trong đó có Toyota Veloz Cross. Xe chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2022 và liên tục nằm trong nhóm ôtô bán chạy của phân khúc.

Trong 4 tháng đầu năm nay, Veloz Cross cũng là mẫu MPV bán chạy thứ ba thị trường với 1.493 xe được bán ra, vượt qua nhiều đối thủ khác như Honda BR-V hay Kia Carens.

Toyota Veloz Cross. Ảnh: TC Group.

Toyota Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại đối với khách hàng mua Veloz Cross và hoàn tất thủ tục thanh toán từ ngày 3/5 đến 31/5. Theo đó, người mua được lựa chọn gói vay lãi suất ưu đãi 0% cố định trong 12 tháng đầu hoặc quà tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota gói vàng.

Trước đó vào tháng 3, nhà sản xuất Nhật Bản cũng điều chỉnh giá niêm yết của Toyota Veloz Cross các phiên bản với mức giảm cao nhất 38 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá niêm yết của mẫu MPV cỡ nhỏ này dao động 638-660 triệu đồng tùy phiên bản và màu sắc ngoại thất.

Mitsubishi XForce, Xpander

Là tân binh vừa gia nhập thị trường xe Việt từ đầu năm nay, Mitsubishi XForce đã chứng minh được sức nóng của mình khi nhanh chóng dẫn đầu cuộc đua phân khúc SUV cỡ B. Ở 2 kỳ báo cáo gần nhất, Xforce đã sở hữu lượng tiêu thụ 2.140 xe, vượt qua những cái tên “cộm cán” như Honda HR-V hay Toyota Yaris Cross.

Từ đầu tháng 3, Mitsubishi Việt Nam đã công bố giá niêm yết mới cho Xforce. Cụ thể, phiên bản GLX có giá khởi điểm 599 triệu đồng, 640 triệu đồng ở phiên bản Exceed và tăng lên thành 680 triệu đồng ở phiên bản Premium.

Trong tháng 5, khách hàng đặt mua Mitsubishi XForce được tặng kèm một mô hình xe và gói bảo hiểm thân vỏ trong 12 tháng. Ngoài ra, khách hàng khi mua XForce bản Exceed cũng được áp dụng ưu đãi lãi suất vay.

Mẫu xe tiền nhiệm của XForce, Mitsubishi Xpander cũng là sự lựa chọn ổn trong tầm giá 600 triệu đồng. Với lượng xe bán ra trung bình hơn 50 chiếc/ngày, đây là cái tên dẫn đầu của nhóm MPV bình dân và cả thị trường xe Việt trong xuyên suốt năm 2023 đến nay.

Mitsubishi Xpander. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Xe được mở bán với 4 phiên bản bao gồm MT, AT, AT Premium và Cross với giá niêm yết dao động 560-698 triệu đồng. Trong đó, phiên bản AT và MT đang được hỗ trợ 100% phí trước bạ, tương đương 56-69 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng kèm camera lùi giá 25 triệu khi mua bản MT hoặc một năm bảo hiểm vật chất đối với bản AT.

Gói quà tặng gồm một camera toàn cảnh 360 độ và phiếu nhiên liệu với tổng trị giá 45-50 triệu đồng cũng được trao cho khách hàng đặt mua Xpander bản AT Premium và Cross trong tháng 5.

Nhìn chung ở tầm giá 600 triệu đồng, chúng ta sẽ có đa dạng sự lựa chọn từ ngoại thất đến động cơ. Tuy nhiên, bên cạnh sở thích cá nhân, người dùng cũng nên dựa vào tài chính, số lượng thành viên trong gia đình, khoảng cách nơi làm việc cũng như điều kiện giao thông, vận hành để mua được một chiếc ôtô phù hợp.