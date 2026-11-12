Tâm điểm mùa phim Hàn cuối năm

Màn ảnh nhỏ xứ Hàn đón loạt phim mới từ hài lãng mạn, giả tưởng học đường đến chính kịch với sự góp mặt của ekip từng đứng sau “Cõng anh mà chạy” và “Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt”.

Các bộ phim Anh là nam chính đời em, Ước mơ chưa hạ màn và Bạn học ma cà rồng hứa hẹn tạo nên “cơn sốt” trong mùa phim ảnh cuối năm.

“Anh là nam chính đời em”

Lên sóng từ cuối tháng 10, Anh là nam chính đời em (Oh! My Guard) là series hài lãng mạn đang nhận nhiều sự chú ý trên FPT Play. Đây là bộ phim mới nhất của Yoon Jong Ho, đạo diễn đứng sau thành công của Cõng anh mà chạy (Lovely Runner) - tác phẩm "ngựa ô" trên màn ảnh Hàn năm 2024.

Nhân vật Uhm Tae Bong là ngôi sao chuyên đóng phim tình cảm nhưng luôn từ chối cảnh hôn.

Phim xoay quanh câu chuyện yêu đương bất ngờ giữa ngôi sao hạng A và fan hâm mộ. Nam chính là Uhm Tae Bong (Jung Yong Hwa), một tài tử “chuyên trị” phim tình cảm với khả năng diễn xuất đỉnh cao và ngoại hình điển trai. Tuy nhiên, nhân vật này có nguyên tắc cực kỳ nghiêm ngặt - tuyệt đối không quay cảnh hôn và sở hữu điểm yếu khó ngờ là hát dở.

Trong khi đó, Oh Hae Ra (Hong Seung Hee) là tiểu thư tài phiệt sống khép kín, đồng thời là fan cuồng của Tae Bong. Sau một tai nạn, cô tin mình chính là Cha Hong Doo, nữ chính trong bộ phim Tae Bong đóng. Từ cô gái rụt rè, Hae Ra bất ngờ trở thành "vệ sĩ" quyết bảo vệ thần tượng bằng mọi giá.

Những lần chạm mặt kéo theo chuỗi tình huống dở khóc dở cười, khi ranh giới giữa phim và đời dần mờ đi. Chuyện càng rối khi Tae Bong phải hẹn hò giả với nữ diễn viên Song Na Ri (Park You Na) để che giấu một bí mật. Hae Ra dõi theo cả hai vì nhiệm vụ hay vì ghen tuông vẫn là câu hỏi được bỏ ngỏ.

“Ước mơ chưa hạ màn”

Remake từ series Life's Punchline (2021) của đài NTV Nhật Bản, Ước mơ chưa hạ màn (Happy Ending) được xem là món ăn lạ khi khai thác câu chuyện của những người trẻ trên hành trình theo đuổi sự nghiệp mơ ước. Nhân vật chính của phim là 3 diễn viên hài vô danh: Kang Tae Gu (Kang Hoon), Kim Nam Il (Cho Hyun Chul) và Han Jun Seo (Kim Jung Jin).

Bộ ba Asura sau 10 năm theo đuổi nghề diễn hài.

Trong đó, Kang Tae Gu là trưởng nhóm, gồng gánh ước mơ hài kịch và trách nhiệm với đồng đội cho đến khi phải đối diện thực tế của nghề. Kim Nam Il giằng co giữa đam mê và mối tình 10 năm với cô bạn gái gia thế. Han Jun Seo tằn tiện, ấm áp với bạn nhưng khó mở lòng.

Dù dành ra gần 10 năm theo đuổi sân khấu nhưng cả ba vẫn chưa tìm được chỗ đứng trong nghề. Ba diễn viên trẻ lập ra nhóm hài Asura, duy trì lửa nghề với niềm hy vọng một ngày nào đó tài năng của họ sẽ được khán giả công nhận.

Ước mơ chưa hạ màn khai thác câu chuyện của những người trẻ trên hành trình theo đuổi sự nghiệp mơ ước.

Chia sẻ với truyền thông Hàn, Kang Hoon cho biết điểm hấp dẫn của phim là câu chuyện về những khó khăn và trưởng thành. Câu chuyện của Tae Gu, Nam Il và Jun Seo không chỉ phản ánh sự chông chênh của người trẻ, mà còn mang đến sự can đảm và hy vọng thông qua quá trình tổn thương, vấp ngã và vực dậy. Bộ phim do đạo diễn Jung Ji Hyun, người từng chỉ đạo Twenty-five Twenty-one (Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt), thực hiện.

“Bạn học ma cà rồng”

Năm 2005, sitcom Hello Franceska của đài MBC ăn khách với ý tưởng ma cà rồng sống lẫn giữa loài người. Hai thập kỷ sau, Bạn học ma cà rồng (Francesca next door) mở rộng vũ trụ ấy và chuyển bối cảnh vào trường trung học. Phim có sự góp mặt của Shim Hye Jin - "Francesca gốc" của bản sitcom.

Pi Na Young (Han Su A thủ vai) là ma cà rồng từ Romania chuyển đến Hàn Quốc học như nữ sinh bình thường. Vụng về với cách sống của con người, cô được xếp ngồi cạnh lớp trưởng gương mẫu Jang Woo Joo (Kim Hyun Jin). Dù được quản gia dặn giữ kín thân phận, Na Young vẫn để lộ bí mật trước mặt Woo Joo, buộc hai người lập một thỏa thuận ngầm.

Na Young là ma cà rồng chuyển đến học cạnh lớp trưởng Woo Joo.

Sự xuất hiện của Yoo Hyeol (Lee Seung Gyu), một ma cà rồng khác đang giấu thân phận trong trường, khiến mọi chuyện thêm căng thẳng. Theo thiết lập của phim, người bị ma cà rồng cắn sẽ chết trong vòng một năm. Vì vậy, càng thân thiết với Woo Joo, Na Young càng khó kìm nén bản năng.

3 bộ phim đang chiếu song song với Hàn Quốc trên FPT Play, có phụ đề và thuyết minh tiếng Việt đầy đủ. Độc giả có thể đăng ký tài khoản và xem ngay trên website https://fptplay.vn hoặc ứng dụng FPT Play dành cho các thiết bị smart TV, smartphone, PC/laptop và bộ giải mã FPT Play Box.