Tám cuốn sách nổi tiếng truyền cảm hứng cho loạt đề cử Emmy 2024

All the Light We Can See là bộ phim truyền hình dài tập lịch sử của Mỹ dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Anthony Doerr. Phim kể câu chuyện của Marie-Laure bị mù và Werner, một người lính Đức tại nước Pháp khi bị chiếm đóng trong Thế chiến thứ hai. Bộ phim đã nhận được 4 đề cử Emmy. Ảnh: The Keysmash blog.