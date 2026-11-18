Juan Mata khép lại sự nghiệp ở tuổi 38, sau mùa giải anh được bầu là cầu thủ hay nhất giải VĐQG Australia.

Juan Mata chơi 285 trận và ghi 51 bàn cho Manchester United.

Ngày 18/11, Melbourne Victory xác nhận Juan Mata giải nghệ sau 20 năm thi đấu chuyên nghiệp. Ở mùa cuối cùng, tiền vệ người Tây Ban Nha ghi 5 bàn, có 13 kiến tạo và giành Huân chương Johnny Warren, giải thưởng dành cho cầu thủ hay nhất A-League Men.

“Tôi có thể dừng thi đấu chuyên nghiệp, nhưng sẽ mãi là một cầu thủ”, Mata nói trong thông báo chia tay. Anh vẫn gắn bó với Melbourne Victory sau khi trở thành cổ đông hồi tháng 6. CLB Australia từng công bố Mata sẽ đứng đầu ban chuyên môn mới của đội khi giải nghệ.

Mata trưởng thành ở Real Madrid, sau đó giành Cúp Nhà vua cùng Valencia dưới thời Ronald Koeman. Quãng thời gian thành công nhất của anh ở cấp CLB đến tại Chelsea. Ngay mùa đầu ở Stamford Bridge, Mata vô địch FA Cup và Champions League. Trong trận chung kết Champions League 2012 gặp Bayern Munich, anh đá quả phạt góc để Didier Drogba đánh đầu gỡ hòa ở phút 88. Một năm sau, Mata cùng Chelsea vô địch Europa League.

Mata sang MU vào tháng 1/2014, chơi 285 trận và ghi 51 bàn trước khi rời Old Trafford năm 2022. Anh cùng MU giành bốn danh hiệu, trong đó có FA Cup, Cúp Liên đoàn và Europa League. Một trong những trận đáng nhớ nhất của Mata trong màu áo MU là chiến thắng 2-1 trước Liverpool tại Anfield năm 2015, khi anh ghi cả hai bàn cho đội khách.

Ở cấp đội tuyển, Mata có 41 lần khoác áo Tây Ban Nha, vô địch World Cup 2010 và Euro 2012. Anh ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 trước Italy trong trận chung kết Euro 2012. Sau khi rời MU, Mata lần lượt chơi cho Galatasaray, Vissel Kobe và Western Sydney Wanderers trước khi khép lại sự nghiệp tại Melbourne Victory.