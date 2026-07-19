Tạm biệt, Kante

N’Golo Kante rời World Cup 2026 mà không thi đấu phút nào, khép lại hành trình theo cách lặng lẽ với người hùng từng đưa tuyển Pháp lên đỉnh thế giới.

Kante khép lại World Cup 2026 mà không được thi đấu phút nào trong màu áo tuyển Pháp.

Khi trận tranh hạng ba World Cup 2026 kết thúc sáng 19/7, Kante tiến về phía Didier Deschamps và dành cho người thầy cũ một cái ôm. Anh vẫn nở nụ cười quen thuộc, không phản ứng giận dữ hay thể hiện sự bất mãn dù vừa trải qua một kỳ World Cup mà bản thân không được bước vào sân.

Hình ảnh ấy khiến câu chuyện của Kante càng trở nên buồn hơn. Anh có mặt trong đội hình tuyển Pháp từ đầu giải, tham gia các buổi tập và đồng hành cùng đội qua toàn bộ hành trình tại Bắc Mỹ, nhưng không được Deschamps sử dụng dù chỉ một phút.

Trận tranh hạng ba từng được xem là cơ hội cuối cùng để Kante ra sân. Khi tuyển Pháp không còn mục tiêu vô địch và Deschamps có thể trao cơ hội cho những cầu thủ ít thi đấu, nhiều người tin tiền vệ 35 tuổi sẽ được gọi tên.

Điều đó vẫn không xảy ra. Ngay cả khi trận đấu với tuyển Anh diễn ra cởi mở, hỗn loạn và hàng tiền vệ Pháp nhiều thời điểm đánh mất quyền kiểm soát, Kante vẫn ngồi trên ghế dự bị cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Cánh cửa cuối cùng khép lại như thế. Kante rời World Cup mà không có một pha chạm bóng, một bước chạy hay một khoảnh khắc chia tay trên sân cỏ.

Từ người hùng năm 2018 đến khán giả trên ghế dự bị

Tám năm trước, Kante là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong đội hình tuyển Pháp vô địch World Cup 2018. Anh thi đấu cả bảy trận, tạo thành bộ đôi giàu sức chiến đấu với Paul Pogba và trở thành tấm lá chắn phía trước hàng phòng ngự.

Kante không ghi bàn và cũng hiếm khi xuất hiện ở trung tâm của những khoảnh khắc nổi bật. Giá trị của anh nằm ở khả năng thu hồi bóng, che lấp khoảng trống và hỗ trợ những đồng đội chơi phía trên.

Anh chạy để Pogba có thêm thời gian xử lý, bọc lót khi các hậu vệ biên dâng cao và ngăn chặn những đợt phản công trước khi chúng trở thành cơ hội nguy hiểm. Sự cần mẫn của Kante giúp đội tuyển Pháp duy trì cân bằng trong một tập thể sở hữu nhiều cầu thủ tấn công xuất sắc.

Từ người hùng năm 2018, Kante trở thành khán giả trong kỳ World Cup có thể là cuối cùng của sự nghiệp.

Kante không cần ánh đèn sân khấu để khẳng định vai trò. Anh chơi thứ bóng đá thầm lặng, giống như tính cách khiêm nhường và kín đáo đã giúp tiền vệ này trở thành một trong những cầu thủ được yêu mến nhất thế hệ.

World Cup 2026 mang đến một hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Người từng gần như không thể thay thế ở hàng tiền vệ giờ trở thành khán giả trong chính đội bóng của mình.

Deschamps ưu tiên Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot và Manu Kone trong phần lớn giải đấu. Khi cần điều chỉnh, HLV tuyển Pháp tiếp tục đặt niềm tin vào những lựa chọn trẻ hơn thay vì sử dụng Kante.

Tiền vệ 35 tuổi từng gặp vấn đề thể trạng trước một trận đấu ở vòng knock-out. Tuy nhiên, đó không phải chấn thương nghiêm trọng khiến anh phải nghỉ hết giải, bởi Kante sau đó vẫn tập luyện và xuất hiện trong danh sách đăng ký.

Lý do chính nằm ở lựa chọn chuyên môn của Deschamps. Kante không còn tốc độ và khả năng bao quát sân như thời kỳ đỉnh cao, trong khi HLV người Pháp muốn xây dựng tuyến giữa dựa trên những cầu thủ trẻ hơn, giàu thể lực và phù hợp với kế hoạch dài hạn.

Đó là một quyết định có thể được giải thích bằng chuyên môn. Dù vậy, việc Kante không được trao dù chỉ vài phút trong trận tranh hạng ba vẫn để lại cảm giác tiếc nuối.

Kante xứng đáng với một lời tạm biệt khác

Ở tuổi 35, Kante hiểu vị trí của mình tại tuyển Pháp đã thay đổi. Anh có lẽ không chờ đợi suất đá chính, cũng không đòi hỏi được trao một vai trò đặc biệt chỉ vì những đóng góp trong quá khứ.

Kante chỉ cần một lần bước qua đường biên để khép lại hành trình World Cup theo cách trọn vẹn hơn. Vài phút thi đấu cũng đủ để anh chạm bóng trong màu áo lam và nhận sự ghi nhận từ những cổ động viên từng yêu mến mình.

Deschamps không trao cho anh khoảnh khắc ấy. Ngay cả trong trận đấu không còn ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch, Kante vẫn không được gọi tên.

Nụ cười quen thuộc của Kante không thể che đi cái kết đầy tiếc nuối tại World Cup 2026.

Một HLV có quyền lựa chọn đội hình mà ông cho rằng phù hợp nhất. Bóng đá đỉnh cao luôn khắc nghiệt và không phải cầu thủ nào cũng được đối xử theo cách giàu cảm xúc.

Tuy nhiên, bóng đá không chỉ được tạo nên bởi chiến thuật, dữ liệu hay kết quả. Môn thể thao này còn sống nhờ ký ức, sự ghi nhận và cách một thế hệ nói lời chia tay với những người từng góp phần làm nên lịch sử.

Kante chưa tuyên bố giã từ tuyển Pháp. Vì vậy, chưa thể khẳng định trận tranh hạng ba là lần cuối anh xuất hiện trong một giải đấu lớn cùng “Les Bleus”.

Khả năng Kante dự thêm một kỳ World Cup vẫn rất nhỏ khi anh sẽ bước sang tuổi 39 vào năm 2030. Nếu đây thực sự là lần cuối, tiền vệ người Pháp đã rời sân khấu lớn nhất thế giới theo một cách quá lặng lẽ.

Những ngôi sao khác cùng thế hệ có thể chia tay World Cup bằng một trận đấu, một bàn thắng hoặc ít nhất là vài phút cuối trên sân. Kante chỉ có thể theo dõi từ băng ghế dự bị, sau đó bước xuống sân khi mọi thứ đã kết thúc.

Tám năm trước, anh chạy không ngừng để giúp tuyển Pháp chạm tay vào chiếc cúp vàng. Tám năm sau, Kante khép lại World Cup mà không có nổi một bước chạy trong trận đấu chính thức.

Anh vẫn mỉm cười và dành cho Deschamps một cái ôm. Chính sự bình thản ấy khiến lời chia tay của Kante càng trở nên day dứt.