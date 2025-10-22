Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Tấm bê tông từ ngôi nhà đang phá dỡ rơi đè vào người đi đường

  • Thứ tư, 22/10/2025 13:24 (GMT+7)
  • 13:24 22/10/2025

Trong lúc công nhân phá dỡ ngôi nhà số 121 phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội), một tấm bê tông lớn đã rơi xuống ngõ Văn Chương, đè vào người đàn ông đi xe máy.

Anh Minh, nam nhân viên bảo vệ ở gần đó, cho biết khoảng 9h anh nghe thấy tiếng động lớn phát ra tại khu vực đầu ngõ Văn Chương (phố Tôn Đức Thắng).

Be tong roi xe may anh 1

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Hà.

Khi tới kiểm tra, anh cùng mọi người phát hiện một nam giới bị tấm bê tông đè lên người, kế bên là chiếc xe máy. "Lúc này khoảng 10 người chạy tới, khiêng bê tông, kéo nạn nhân ra. Người đàn ông đã bất tỉnh và được đưa lên xe cấp cứu", anh Minh kể.

Theo một số người dân, thời điểm đó có hai người đi đường. Trong đó, nạn nhân nam giới bị thương nặng.

Be tong roi xe may anh 2

Ảnh: Thanh Hà.
Be tong roi xe may anh 3

Ảnh: Thanh Hà.

Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm giữa đường. Xung quanh nhiều mảnh kính vỡ vụn, và một tấm bê tông.

Theo công nhân phá dỡ, trong lúc họ cắt sắt tấm bê tông sàn đã văng ra ngoài đường.

Be tong roi xe may anh 4

Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân sự vụ.

