Tài xế taxi dùng gạch tấn công khách, thừa nhận sai trái và xin lỗi

  • Thứ bảy, 11/4/2026 17:04 (GMT+7)
Sau khi bị Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) mời làm việc, tài xế taxi dùng gạch tấn công hành khách, đã thừa nhận hành vi sai trái, gửi lời xin lỗi và cam kết chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho người bị thương.

Ngày 11/4, Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) cho biết đã mời ông Nguyễn Anh Tuấn, tài xế taxi liên quan vụ việc dùng gạch tấn công cặp vợ chồng hành khách, đến làm việc để làm rõ các tình tiết.

Tại cơ quan công an, ông Tuấn thừa nhận hành vi của mình là sai, gửi lời xin lỗi tới gia đình hành khách và cam kết chi trả toàn bộ chi phí thuốc men, viện phí cho người bị thương.

Ông Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan công an.

Trước đó, tối 10/4, chị Nguyễn Thị Cẩm Hằng (SN 1998) và anh Ngô Văn Loan (SN 1990, chồng chị Hằng, cùng trú xã Đức Châu, Nghệ An) đã đến Công an phường Vinh Hưng trình báo, cung cấp lời khai và các bằng chứng liên quan.

Khoảng hơn 14h cùng ngày, vợ chồng chị Hằng sử dụng dịch vụ taxi của hãng Mai Linh do ông Tuấn điều khiển. Trong quá trình di chuyển, do không hài lòng với thái độ phục vụ, chị Hằng yêu cầu dừng xe và gọi điện phản ánh tới tổng đài.

Sau đó, 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Ông Tuấn bị cho là đã chửi bới, tát chị Hằng, rồi nhặt 2 viên gạch tấn công anh Loan. Nạn nhân bị trúng gạch vào vùng ngực và vai, phải đến cơ sở y tế kiểm tra.

Chị Hằng khẳng định bản thân không có lời nói hay hành vi xúc phạm tài xế trong suốt quá trình di chuyển. Trong khi đó, ông Tuấn cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc bị hành khách nghi ngờ đi đường vòng để tăng cước, dẫn đến lời qua tiếng lại. Do bức xúc, lại trong điều kiện thời tiết nắng nóng, ông đã không kiềm chế được và hành vi nêu trên.

Thu Hiền/Tiền Phong

