Bắt gọn phạm nhân trốn trại sau 20 giờ truy tìm

  • Thứ bảy, 11/4/2026 15:52 (GMT+7)
Sau 20 giờ bỏ trốn khỏi Trại giam Tân Lập (Phú Thọ), phạm nhân Nguyễn Trọng Đức đã bị lực lượng công an phối hợp cùng người dân khống chế, bắt giữ khi đang lẩn trốn gần phân trại.

Sáng ngày 11/4, Công an xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ thông tin, khoảng 6h sáng nay, cơ quan công an đã bắt được Nguyễn Trọng Đức (SN 1995), là phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ trước đó.

Nguyen Trong Duc anh 1

Phạm nhân Nguyễn Trọng Đức bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ sau 20 giờ lẩn trốn.

Phạm nhân Đức bị bắt giữ khi đang lần trốn tại khu vực gần Phân trại số 4. Theo Công an Sơn Lương, việc bắt giữ Đức có sự phối hợp, hỗ trợ của quần chúng nhân dân.

Trước đó, Công an xã Sơn Lương phát đi thông báo đang phối hợp với Trại giam Tân Lập tổ chức truy tìm một phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ.

Phạm nhân Nguyễn Trọng Đức (SN 1995) đang chấp hành án "Giết người" tại Phân trại số 3. Đặc điểm nhận dạng khi trốn khỏi Phân trại số 3 đối tượng gầy, mặc quần đen, áo cộc tay màu xanh. Đối tượng có biểu hiện về thần kinh.

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

Đức Anh/Tiền Phong

Cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình kháng cáo

Vài ngày sau phiên sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) làm đơn kháng cáo đề nghị tòa cấp phúc thẩm tuyên trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án của mình.

