Bắt gọn phạm nhân trốn trại sau 20 giờ truy tìm

Sau 20 giờ bỏ trốn khỏi Trại giam Tân Lập (Phú Thọ), phạm nhân Nguyễn Trọng Đức đã bị lực lượng công an phối hợp cùng người dân khống chế, bắt giữ khi đang lẩn trốn gần phân trại.

Sáng ngày 11/4, Công an xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ thông tin, khoảng 6h sáng nay, cơ quan công an đã bắt được Nguyễn Trọng Đức (SN 1995), là phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ trước đó.

Phạm nhân Đức bị bắt giữ khi đang lần trốn tại khu vực gần Phân trại số 4. Theo Công an Sơn Lương, việc bắt giữ Đức có sự phối hợp, hỗ trợ của quần chúng nhân dân.

Trước đó, Công an xã Sơn Lương phát đi thông báo đang phối hợp với Trại giam Tân Lập tổ chức truy tìm một phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ.

Phạm nhân Nguyễn Trọng Đức (SN 1995) đang chấp hành án "Giết người" tại Phân trại số 3. Đặc điểm nhận dạng khi trốn khỏi Phân trại số 3 đối tượng gầy, mặc quần đen, áo cộc tay màu xanh. Đối tượng có biểu hiện về thần kinh.