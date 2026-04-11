Tài xế taxi dùng gạch tấn công khách ở Nghệ An

  Thứ bảy, 11/4/2026 06:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc một nam tài xế taxi có hành vi dùng gạch tấn công hành khách xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, tại khu vực trước một siêu thị điện máy trên đường Nguyễn Trãi (phường Vinh Hưng), xảy ra vụ xô xát giữa một tài xế taxi và hai hành khách.

Tài xế cầm gạch tấn công hành khách nam hành khách. Ảnh cắt từ video.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ việc hai hành khách (gồm một nam, một nữ) không hài lòng với thái độ phục vụ của tài xế. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Nội dung video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, trong lúc căng thẳng, tài xế taxi đã lao vào tấn công nữ hành khách khiến người này hoảng loạn. Khi người phụ nữ đang gọi điện thoại, tài xế tiếp tục tiến đến, hai bên to tiếng và người này có hành vi định tát nhưng không trúng, sau đó nữ hành khách bỏ chạy vào phía trong.

Nam hành khách đi cùng đã can ngăn và dùng điện thoại ghi lại sự việc. Lúc này, tài xế chạy đến khu vực gốc cây gần đó, nhặt 2 viên gạch quay lại tấn công người đàn ông. Hậu quả, nam hành khách bị đánh trúng vào vùng ngực, khuỵu xuống. Sự việc chỉ dừng lại khi có người dân can ngăn.

Theo tìm hiểu, tài xế taxi trú tại phường Vinh Phú (Nghệ An), hai hành khách là vợ chồng.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Vinh Hưng đã vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng sớm điều tra, xử lý nghiêm hành vi bạo lực, đảm bảo an toàn cho hành khách khi sử dụng dịch vụ vận tải.

