Tài tử 'X-Men' qua đời

Adan Canto - diễn viên quen mặt với khán giả qua phim "X-Men: Days of Future Past", "Designated Survivor" - qua đời ở tuổi 43 vì ung thư ruột thừa.

People xác nhận Adan Canto trút hơi thở cuối cùng ngày 8/1, sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư ruột thừa. Đại diện của diễn viên tại UTA, Entertainment360 và Viewpoint chia sẻ: "Adan rất sâu sắc, điều ít người thực sự biết. Anh ấy sẽ được nhiều người nhớ đến sau này".

Đài truyền hình Warner Bros. và FOX Entertainment cũng đăng thông tin bày tỏ họ rất đau lòng. "Adan Canto là diễn viên tuyệt vời và người bạn thân yêu của chúng tôi. Thật vinh dự khi có anh ấy trong gia đình Warner Bros. Television và FOX Entertainment, kể từ khi Adan xuất hiện trong The Follow hơn thập kỷ trước", tuyên bố viết.

Adan Canto qua đời vì ung thư ruột thừa. Ảnh: People.

Ngôi sao 43 tuổi ra đi để lại vợ Stephanie Ann Canto, hai con nhỏ Roman Alder và Eve Josephine, cũng như những người thân yêu. Gia đình đang lo tang sự cho nghệ sĩ.

Bài đăng cuối cùng của Canto hồi tháng 6/2022, Lúc đó, anh kỷ niệm Ngày của Cha bằng bức ảnh vô tư tạo dáng bên vợ và hai con.

Adan Canto sinh năm 1981, là người Mexico. Trước khi đến Hollywood, anh là ca nhạc sĩ ở San Antonio, Texas, biểu diễn với tư cách ngôi sao chính của ban nhạc Del Canto.

Sự nghiệp phim ảnh của anh bắt đầu từ năm 2009, trải dài với các vai diễn đáng nhớ như Paul trong The Follow, dị nhân Sunspot (Roberto da Costa) ở X-Men Days of Future Past, Rodrigo Lara Bonilla trong Narcos và Aaron Shore ở Designated Survivor. Trước khi qua đời, Canto được khen ngợi màn trình diễn mang đậm tính nghệ thuật, chiều sâu trong bộ phim tội phạm The Cleaning Lady.

Tạo hình của anh trong phim X-Men Days of Future Past. Ảnh: YT.

Bên cạnh diễn xuất, Canto đã đạo diễn và sản xuất hai bộ phim ngắn, Before Tomorrow (2014) và The Shot (2020), theo IMDb.