Tài tử 'Bộ tứ Siêu đẳng' qua đời

Julian McMahon qua đời sau khoảng thời gian dài chống chọi căn bệnh ung thư. Thông tin do vợ nam diễn viên chia sẻ, đồng thời thay mặt chồng gửi lời tri ân tới khán giả.

Theo Daily Mail, Julian McMahon qua đời ở tuổi 56 sau thời gian dài âm thầm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Trong tuyên bố chính thức, Kelly McMahon - vợ nam diễn viên đau buồn thông báo sự việc, đồng thời gửi lời tri ân tới khán giả.

"Bằng tình cảm chân thành, tôi muốn chia sẻ với thế giới rằng người chồng yêu dấu của tôi, Julian McMahon đã ra đi thanh thản sau thời gian nỗ lực vượt qua căn bệnh ung thư. Julian yêu cuộc sống, gia đình, bạn bè, công việc và người hâm mộ của mình. Mong muốn cháy bỏng nhất của anh ấy là mang lại niềm vui cho càng nhiều người càng tốt", Kelly McMahon phát biểu.

Tiếp đó, cô thay mặt chồng nhắn gửi: "Chúng tôi yêu cầu được hỗ trợ trong thời gian này để gia đình có thể đau buồn trong sự riêng tư. Cầu chúc cho những người mà Julian mang lại niềm vui, sẽ tiếp tục tìm thấy điều đó trong cuộc sống. Chúng tôi biết ơn vì những kỷ niệm này".

Julian McMahon (ảnh trái) xuất hiện tại sự kiện hồi tháng 3. Ảnh: Shutterstock.

Lần gần nhất anh xuất hiện trước công chúng là hồi tháng 3 tại sự kiện SXSW ở Austin, Texas. Julian McMahon cùng Nicolas Cage tham gia quảng bá cho bộ phim kinh dị tâm lý The Surfer.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Julian McMahon được biết đến nhiều nhất qua vai siêu ác nhân Dr. Doom trong hai bộ phim Fantastic Four (2005) và Fantastic Four: Rise Of The Silver Surfer (2007). Trên màn ảnh nhỏ, diễn viên người Australia để lại dấu ấn với vai bác sĩ Christian Troy trong Nip/Tuck cũng như Jess LaCroix trong FBI: Most Wanted.

Về đời sống cá nhân, Julian và Kelly ở bên nhau 11 năm trước khi tổ chức đám cưới tại hồ Tahoe - một khu vực ở rìa California và Nevada vào năm 2014. Đó là cuộc hôn nhân thứ 3 của anh. Trước đây, anh từng trải qua cuộc hôn nhân với nữ ca sĩ Dannii Minogue và người mẫu và diễn viên Baywatch Brooke Burns. Trong đó, Julian và Baywatch có chung con gái Madison Elizabeth McMahon.