Tài tử Armie Hammer sau khi mất sự nghiệp

Armie Hammer trở lại bằng series podcast do chính anh sản xuất. Nam diễn viên chia sẻ về khoảng thời gian đen tối nhất trong sự nghiệp.

Hậu bê bối tình dục, Armie Hammer tái xuất qua series podcast The Armie HammerTime do anh sản xuất, theo Justjared. Cùng khách mời là nam diễn viên Tom Arnold, tài tử sinh năm 1986 trải lòng về khoảng thời gian phải dừng sự nghiệp diễn xuất.

Từ trải nghiệm, cả hai đồng tình về cách đối diện với khủng hoảng: “Khi có biến cố xảy ra, chúng tôi phải tự làm mọi thứ để ổn định cuộc sống. Chúng tôi chỉ tiếp tục làm việc mà không còn quan tâm tới việc trở lại đỉnh cao sự nghiệp. Đó là điều tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại”.

Nhắc tới Hollywood, Armie Hammer cho rằng trong tương lai, anh chỉ có thể đảm nhận vai trò nhỏ trong một bộ phim châu Á có kinh phí thấp mà chẳng ai xem.

Ngoài ra, Armie Hammer có lúc bông đùa khi nhắc đến cái mác 'kẻ ăn thịt người' mà dư luận dành cho anh. “Khi một ai đó nói về bạn, mọi người sẽ tin vào điều đó và cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà thôi", diễn viên nói.

Armie Hammer chia sẻ hành trình vực dậy bản thân sau bê bối. Ảnh: The Armie HammerTime Podcast.

Tập đầu của The Armie HammerTime được thực hiện sơ sài trong căn phòng chật hẹp, bàn ghế cũ kỹ, thậm chí Armie Hammer còn đi dép tông khi ghi hình. Dễ hiểu bởi tháng 8 vừa qua, Hammer tiết lộ kinh tế cạn kiệt tới mức anh không đủ tiền mua xăng và phải bán xe tải yêu thích để trang trải cuộc sống.

Theo The Guardian, một mặt, podcast sẽ hấp dẫn với những người hâm mộ lâu năm của Hammer. Mặt khác, podcast khó tránh phản hồi tiêu cực từ anti-fan, những người không muốn anh tái xuất. Đối khán giả trung lập, họ sẽ tò mò xem diễn viên nổi tiếng đã vượt qua lùm xùm bằng cách nào. Song, tờ báo nhận định Hollywood chưa thể chào đón Hammer trở lại.

Từng gây ấn tượng qua The Social Network (2010) hay tác phẩm hành động kịch tính The Man from U.N.C.L.E. (2015). Phải tới Call me by your name (2017), Armie Hammer nổi tiếng toàn cầu trong vai Oliver.

Thế nhưng, năm 2021, bê bối tấn công tình dục khiến sự nghiệp Armie Hammer lao dốc không phanh. Nam diễn viên bị công ty WME từ chối hợp tác, gạch tên khỏi dự án Shotgun Wedding đóng cùng Jennifer Lopez, loạt phim The Offer của Paramount và chương trình Broadway The Minutes.