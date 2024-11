Tai tiếng của người mẫu An Tây

Tháng 8/2023, clip Hương Giang thẳng thừng nhắc đến tên An Tây, nói thí sinh này đang "quậy khóc tùm lum" bên ngoài trường quay The New Mentor nhưng không rõ lý do lan truyền trên mạng xã hội và gây bàn tán. Sau đó, người mẫu phủ nhận sự việc trên liên quan đến cô.