Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Tất tần tật về cocktail

Cuốn sách này được xem là bách khoa toàn thư về cocktail của thế kỉ XX. Xuất bản lần đầu vào năm 1948 và nhanh chóng được giới mộ điệu yêu thích, sách trở thành một trong những tác phẩm về cocktail được tham khảo và trích dẫn nhiều nhất. Tới hiện tại, cuốn sách vẫn được xem là “Kinh thánh” cho dân pha chế.

Xuất bản

Tại sao nước tinh khiết được pha vào rượu?

  • Thứ ba, 14/10/2025 20:00 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Độ rượu cao không tỷ lệ thuận với hàm lượng cồn trong rượu. Những hãng rượu có thể thêm nước tinh khiết vào các loại rượu mạnh, khiến chúng dễ uống hơn.

Hieu ve ruou anh 1

Các loại rượu mạnh được chưng cất và ủ khá kỳ công. Ảnh minh họa: T.T.

Công ty thuộc tập đoàn Joseph E. Seagram & Sons mới cho ra mắt một loại gin vàng nội địa, Seagram’s Golden, còn có tên khác là Ancient Bottle. Đây là loại rượu gin vàng đầu tiên được sản xuất tại nước ta [1], dù tôi vẫn coi House of Lords cũng thuộc hạng quý tộc trong giới rượu gin nước Anh, tôi thấy Seagram’s Golden bỏ xa tất cả các loại gin Mỹ khác đến độ không tài nào xếp chúng chung một mâm được.

Thực ra, theo khẩu vị của tôi, nhãn rượu này xếp ngay sau House of Lords và đứng trên nhiều loại gin trắng của Anh.

Từ trước thời kỳ cấm rượu, do mức thuế cao áp cho rượu nhập khẩu, một số nhà máy rượu của Anh đã mở chi nhánh sản xuất rượu gin ở nước Mỹ. Sau khi lệnh cấm được dỡ bỏ cùng mức thuế còn cao hơn nữa, lẽ đương nhiên là những chi nhánh này và những nhà máy khác nên được mở lại ở đây.

Rủi thay, và tôi nói điều này mà không sợ mâu thuẫn với những lời trước đó - không có loại gin Mỹ nào (bao gồm các nước Mỹ Latin), có thể trừ Seagram’s Golden ra, sánh được về hương vị với rượu gin chưng cất ở nước Anh. Nguyên cớ vì sao thì thật khó lý giải.

Có thể hiểu như là Grand Marnier, một loại rượu mùi với gốc là Fine Champagne (phát âm là feen shan-pahn’ya), không thể sản xuất thành công ở đất nước này, nơi không có loại brandy nào có thể so sánh được với rượu cognac hoặc armagnac bình thường hoặc tổ chức Cinzano không thể làm ra rượu vermouth Italy đích thực ở Argentina, nơi chẳng đào đâu ra được loại rượu vang nặng của Italy.

Nhưng vì sao những nhà máy rượu lâu đời như Gordon, mà tôi đoán chừng là sử dụng cùng công thức và phương pháp, không thể làm ra ở nước Mỹ một loại gin sánh ngang với sản phẩm của họ ở nước Anh lại là một câu hỏi khác.

Lời giải thích khả dĩ cho điều này có lẽ là sự khác biệt ở nguồn nước. Với người không thạo, điều này có vẻ kỳ lạ, nước được sử dụng trong sản xuất rượu có thể tác động mạnh đến hương vị của nó. Để sản xuất loại rượu nọ, người ta chỉ sử dụng nước mềm, với loại khác chỉ dùng nước từ khu vực núi đá vôi và với một loại khác nữa thì chỉ lấy nước ở nơi nhiều đá granite đỏ. Mỗi loại nước khác nhau khiến cho rượu mang hương vị và cá tính khác nhau.

Một lí do nữa là ở Anh rượu gin được chưng cất với nồng độ thấp hơn. Trừ một số ít ngoại lệ, còn đâu tất cả rượu mạnh được chưng cất với nồng độ cao hơn nhiều so với lúc đóng chai. Chẳng hạn như whisky Scotch, thường đóng chai và bán ở quãng 80 đến 90 độ nhưng được chưng cất và cho vào thùng ủ để nồng độ lên đến 150 thậm chí hơn. Tóm lại, có thể nói rằng rượu mạnh được chưng cất ở nồng độ càng thấp và đóng chai và bán ở nồng độ càng cao thì rượu đó càng tốt.

Tuyên bố này thoạt nghe có vẻ nghịch lý. Tuy nhiên, lời giải thích thật đơn giản và hoàn toàn logic. Một trong những mục đích khi chưng cất rượu là giữ lại đủ số lượng những yếu tố tạo hương làm nên đặc trưng của loại rượu đó.

Nếu rượu được chưng cất ở nồng độ 200 (theo lý thuyết là 100 phần trăm cồn và, trên thực tế, không thể nào thực hiện được), nó sẽ chỉ là cồn và không có bất cứ mùi nào (ngoài mùi của chính chất cồn nếu bạn có thể gọi như vậy) và nó sẽ không tạo nên khác biệt dù nhỏ nhất trong mùi, vị, hoặc đặc tính dù nó có làm từ đường, khoai tây, lúa mạch, lúa mạch đen, ngô hoặc bất cứ loại tinh bột nào khác đi chăng nữa. Nó sẽ thuần là công thức hóa học C2H5OH - tuyệt đối là cồn và chỉ có cồn.

Tuy nhiên, nếu rượu có thể chưng cất với nồng độ càng thấp (trong phạm vi cho phép), những hương vị đặc biệt này sẽ được giữ lại nhiều hơn. Rượu gin Mỹ chưng cất ở tầm 190 độ, gin Anh khoảng 180. Do đó, gin Anh đậm đà và cá tính hơn và ít mùi cồn thô lẫn tính “kim loại” hơn.

Lạ lùng là, lại có sự đảo ngược trong hoạt động sản xuất rượu whisky ở hai nước. Whisky Scotch được chưng cất ở 180 độ hoặc cao hơn, whisky Canada khoảng 160 độ và Mỹ ở 140 độ hoặc thấp hơn.

Chất lượng thơm ngon hơn và nét đặc sắc vượt trội của whisky Mỹ được minh chứng qua việc những loại whisky Mỹ tốt nhất là whisky được đóng chai theo luật định [2] và bán ở nồng độ 100, trong khi hầu hết whisky Scotch, để che đi vị cồn thô, gắt, phải pha thêm nước cho xuống 86 độ trước khi đóng chai và bán.

Khi nói rượu mạnh bán ở nồng độ càng cao thì càng ngon, ý tôi đơn giản là ta không cần thiết phải đến một cửa hàng rượu để mua nước. Thuật ngữ “độ” đối với rượu mạnh nghĩa là ½ phần trăm. Như vậy, rượu 100 độ (hay 100o) nghĩa là nó có 50% cồn; 80o có 40 phần trăm cồn - và tương tự như thế.

Nếu bạn mua rượu 100o và cho thêm 25 phần trăm nước cất tinh khiết, bạn sẽ có rượu 80o. Hai loại rượu này cũng tinh khiết, lành, không có chất độc hại giống như nhau. Nhưng rượu 100o sẽ có nhiều hơn 25 phần trăm độ đặc, 25 phần trăm nét đặc sắc nổi bật hơn và 25 phần trăm nồng độ cồn so với rượu 80 độ.

Và như tôi đã nói trước đó, tại sao ta phải đến cửa hàng rượu để mua nước cơ chứ? Bạn có thể lấy nước rẻ hơn nhiều từ vòi trong bếp hoặc - nếu bạn sống ở nông thôn - từ cái giếng ở sân sau.

-----------------------------------

[1] Tác giả là công dân Mỹ.

[2] Chính phủ Mỹ quy định rượu whisky phải ủ tối thiểu bốn năm trong thùng gỗ sồi và đóng chai ở nồng độ 100.

David A. Embury/ Light Books & NXB Hồng Đức

Hiểu về rượu Gin Whisky Chưng cất Rượu mạnh Grand Marnier

    Đọc tiếp

    'Cong dung' it nguoi biet cua ruou gin hinh anh

    'Công dụng' ít người biết của rượu gin

    19:00 11/10/2025 19:00 11/10/2025

    0

    Rượu gin thường được dùng làm rượu nền cho các loại cocktail. Vào thời chiến, nó còn được dùng như một loại thuốc xoa bóp, cồn khử trùng khi thiếu thuốc men.

    Ca tinh cua tac gia khien tan van hap dan hon hinh anh

    Cá tính của tác giả khiến tản văn hấp dẫn hơn

    10 giờ trước 19:00 14/10/2025

    0

    Trải nghiệm cá nhân và góc nhìn độc đáo của nhà văn khiến tản văn họ viết ra độc đáo và hấp dẫn hơn. Sự mới mẻ được tạo nên từ cảm quan của người viết, chứ không phải chủ đề.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý