Tại sao nhiều người giàu có nhưng không hạnh phúc?

Giàu sang và hạnh phúc đôi khi không song hành cùng nhau. Nhiều người sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng họ lại không tìm được động lực và niềm vui với những điều mình đang có.

Cuộc sống của giới thượng lưu luôn được nhiều người quan tâm. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Con nhà siêu giàu châu Á.

Ngày xưa, có một vị quốc vương thu phục được toàn bộ thiên hạ nhưng lại luôn cảm thấy rằng hình như trong cuộc sống của mình vẫn còn thiếu một thứ gì đó có ý nghĩa hơn. Một hôm, sau khi thiết triều nghị sự với các đại thần, ông một mình đi dạo ở hoa viên thì bỗng nhiên ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức từ xa bay đến.

Quốc vương đi theo mùi thơm đến nhà bếp thì trông thấy một người đầu bếp đang vừa hát vừa nấu ăn một cách điêu luyện. Mặc dù chỉ nhìn từ phía sau nhưng ông vẫn cảm nhận được nụ cười rạng rỡ của người đầu bếp kia.

Quốc vương không hiểu điều gì đã khiến một đầu bếp bé nhỏ, không có địa vị khiến người khác phải ngưỡng mộ. Dù anh ta không có của cải để người ta phải nể phục nhưng lại cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc đến như vậy? Ông đem thắc mắc của mình hỏi người đầu bếp và đã được nghe người này thật lòng chia sẻ về suy nghĩ của bản thân mình.

Đầu bếp nói: “Thần không có nhiều tài sản, vàng bạc hay châu báu, địa vị cũng rất thấp kém. Mặc dù chỉ là một đầu bếp nhỏ bé, chỉ biết một chút kỹ thuật nấu nướng nhưng thần luôn làm hết chức trách, bổn phận của mình. Thần giúp đỡ người thân và bạn bè làm một số việc có thể làm được, thu nhập tuy không cao nhưng có thể đỡ đần cho vợ, đó chính là hạnh phúc của thần”.

Thực tế, trong cuộc sống, chúng ta không nhất thiết phải có nhiều của cải, cũng không nhất thiết phải có địa vị không ai sánh bằng. Mơ ước xa vời từ xưa đến nay là thứ không nên xuất hiện trong đời sống thực.

Cái gọi là ước vọng chẳng phải chính là phương hướng cổ vũ, khích lệ chúng ta dũng cảm tiến thẳng về phía trước hay sao? Nếu không gọt giũa cho phương hướng này, thì chúng ta có thể nhìn rõ được gì ở phía sau những hào quang lộng lẫy kia?

Nghe xong những lời người đầu bếp nói, quốc vương đã nhận ra rằng, hạnh phúc và niềm vui của một người thật đơn giản, chỉ gói gọn trong yếu tố gia đình hòa thuận, ổn định, công việc phù hợp. Thực chất, quốc vương không thiếu thứ gì cả, ông chỉ thiếu mỗi nội tâm hài hòa mà thôi.

Nội tâm hài hòa giúp con người nhận thức được hoàn cảnh, hiểu rõ lý lẽ, biết rõ vinh nhục, không lừa dối người khác và cũng không tự lừa dối chính bản thân mình. Nội tâm hài hòa giúp người ta dũng cảm tiến lên phía trước, không tính toán danh lợi, giúp con người trở nên tốt đẹp hơn.

Nội tâm hài hòa là một sức mạnh giúp con người luôn giữ vững tinh thần, khí phách, không gục ngã trước khó khăn, không kiêu ngạo vì thành tích và không tha hóa trước cám dỗ. Nó giúp con người không ngừng thách thức chính mình và vượt qua chính mình.

Hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc, có thể chúng ta sẽ nhận ra những thứ mà mình theo đuổi lại chỉ là sương khói thoảng qua, còn thứ chúng ta đánh mất thì lại là báu vật. Con đường ta chưa từng đặt chân đến luôn đầy rẫy những cám dỗ.

Nhiều người vì thế mà đánh mất đi sự yên bình và thanh sạch quý báu nhất. Nội tâm hài hòa quý như vàng. Chỉ có những người có tâm hồn thuần khiết và tốt đẹp mới có thể đối xử với đời bằng một tấm lòng chân thành.