Người trẻ cần gì để thành công?

Hãy nỗ lực hoàn thiện bản thân, khắc phục những khuyết điểm, xây dựng lối sống khoa học, kỷ luật; điều này sẽ giúp người trẻ tôi luyện cho mình sức mạnh để đương đầu với khó khăn.

Đọc sách, trau dồi tri thức là một cách để nâng cao giá trị bản thân. Ảnh minh họa: PNO.

Khi tất cả cơ hội đều vô tình trôi qua kẽ tay, thì ta đã không thể nào xoay chuyển tình thế, lấy lại quyền chủ động. Con người không hoàn hảo, ai cũng đều phạm sai lầm.

Chúng ta không thể tránh được sự tồn tại ngẫu nhiên của sai lầm, nhưng hoàn toàn có thể loại bỏ cái “ngẫu nhiên” đó ngay từ trong trứng nước, không cho nó có bất kỳ cơ hội nào biến thành “tất nhiên”. Hãy cẩn trọng, dự đoán và ngăn chặn những sai phạm có thể xảy ra, bạn sẽ tránh được tai họa.

Có rất nhiều người coi thường những công việc bình thường xung quanh mình. Họ luôn kiêu ngạo, cho rằng mình có rất nhiều điểm xuất sắc, cần phải đứng ngang hàng với những người thành công hơn. Họ không muốn chú trọng vào những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng lại quá tự tin vào cái gọi là “Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai” [1].

Thành công đều là nhờ sửa chữa những việc nhỏ nhặt mà có được. Cần phải nhớ rằng, chính việc làm tốt những công việc nhỏ nhặt và chú trọng đến những chi tiết mới là mấu chốt quyết định cuộc đời của bạn thành công hay thất bại.

Không đi dần từng đoạn đường ngắn thì không thể đến được nơi cách xa ngàn dặm. Không gom góp những dòng suối nhỏ thì không thể tạo nên biển lớn. Non cao vời vợi đều là do vô số cát bụi nhỏ bé chất chồng lên nhau mà thành.

Sông biển mênh mông cũng đều do từng giọt nước nhỏ xuống tạo nên. Làm tốt những việc nhỏ bé thì sau đó sẽ gặt hái được thành công khi làm việc lớn, đây cũng là điều hợp lẽ. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, đối với những việc nhỏ bé tưởng như không có ý nghĩa kia, làm tốt thì là việc tốt, còn làm không tốt sẽ là tai họa.

Trương Thụy Mẫn [2] từng nói: “Làm tốt một việc đơn giản là điều không hề giản đơn.” Sự vĩ đại luôn đến từ những điều hết rất bình thường, tích lũy những ước muốn nhỏ bé sẽ tạo thành động lực to lớn. Vì thế, đừng vì cái nhỏ “đúng” mà không làm, lại càng không được vì cái nhỏ “sai” mà bỏ qua.

Những thành tựu lớn lao đều được bắt đầu từ những bước chân nhỏ. Trước khi mơ đến những điều vĩ đại, chúng ta nên bắt đầu bằng cách khắc phục những nhược điểm của bản thân. Nếu bạn hay tới trễ trong những cuộc hẹn, hãy tập thói quen đúng giờ. Sửa mình từng chút một mỗi ngày, bắt đầu thói quen này không khó. Nhưng duy trì nó trong suốt một thời gian dài không hề dễ.

Khi xây dựng cho bạn thân một lối sống tích cực, khoa học và kỷ luật, bạn sẽ nhận ra mình luôn sẵn sàng để đối mặt với những thử thách và không còn sống trong e ngại, rụt rè nữa. Một người có lối sống khoa học, sẽ giúp tâm trí thảnh thơi hơn, từ đó suy nghĩ cũng trở nên thông suốt.

Hóa ra, một thói quen tốt đáng giá hơn bạn vẫn nghĩ. Nó là nền móng cho những thành tựu lớn hơn trong tươi lai.

[1] Nghĩa là: “Trời sinh tài ấy sẽ dùng, nghìn vàng lại có ngại ngùng nỗi chi” (bản dịch của Hoàng Hà, Vũ Quang Hân).

[2] Trương Thụy Mẫn: Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Haier, công ty sản xuất thiết bị điện gia dụng lớn nhất Trung Quốc.