Sai lầm nhỏ nối tiếp khiến máy bay rơi, 113 người thiệt mạng

Khi có tai nạn máy bay xảy ra, nhiều người tự hỏi tại sao phi công không hạ cánh khẩn cấp để hạn chế thương vong. Muốn làm được điều này, phải có những điều kiện thuận lợi.

Khi nói về thành công, chúng ta thường cho rằng chỉ cần kiên trì hơn đối thủ dù chỉ một phút là sẽ giành phần thắng. Đối với thất bại, chúng ta lại bảo rằng nếu giữ vững lòng tin lúc ban đầu thì cho dù kết quả không như ý muốn, chúng ta vẫn có được thu hoạch đáng giá nhất là quá trình thực hiện. Tư tưởng là gốc rễ của hành động, nếu không xác định đúng tư tưởng, chúng ta sẽ phải trả giá đắt.

Đối với câu hỏi giữa quá trình và kết quả cái nào quan trọng hơn, bản thân nó đã là một mệnh đề giả. Nó không khác gì việc so sánh giữa khiên và giáo cái nào lợi hại hơn.

Trong tiến trình phát triển, ta rất khó ghi lại được từng cột mốc trưởng thành, mà chung quy chỉ có thể điểm tên những kết quả hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Vì thế, cho dù quá trình có đẹp đẽ đến mấy nhưng nếu để xảy ra một sai lầm nhỏ thì đều có thể dẫn đến kết quả cuối cùng là thất bại.

Ngày 25 tháng 7 năm 2000, chiếc máy bay Concorde chở các nhân viên của công ty Piter Dyerman (Đức) chuẩn bị cất cánh từ sân bay quốc tế Charles de Gaulle ở thủ đô Paris, Pháp đến sân bay quốc tế Kennedy ở New York, Mỹ.

Ngay khi máy bay cất cánh, động cơ bên trái của nó bốc cháy, sau đó không lâu máy bay đã rơi xuống vùng Gonesse thuộc ngoại ô Paris. Vụ tai nạn khiến hơn 100 hành khách và chín thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Ngoài ra còn làm chết bốn người trên mặt đất và một người khác bị thương. Sau vụ tai nạn, người ta không khỏi thắc mắc rằng: Tại sao máy bay lại có thể bốc cháy, tại sao ngay lúc phát hiện ra nguy hiểm phi công lại không lập tức dừng chuyến bay, tránh được những thương vong đáng tiếc?

Kết quả điều tra sau đó cho thấy, năm phút trước khi chiếc máy bay Concorde mang số hiệu F-BTSC đi vào đường băng, một chiếc máy bay chở khách McDonnell Douglas DC-10 mang số hiệu N13067 của hãng hàng không Mỹ Continental Airlines vừa mới cất cánh.

Khi cất cánh, có một mảnh kim loại từ chiếc máy bay N13067 đã rơi xuống đường băng. Trước khi chiếc Concorde đi vào đường băng, cái chốt kim loại này chưa được dọn dẹp kịp thời.

Vì thế, khi chiếc Concorde chạy trên đường băng để chuẩn bị cất cánh, bánh xe của nó lăn phải mảnh kim loại dẫn đến bị nổ lốp. Một mảnh cao su đã bắn ra làm đứt dây điện. Sức va chạm gây sóng chấn động làm vỡ bình nhiên liệu.

Lúc này máy bay vẫn đang chạy trên đường băng. Tình trạng của nó đã được nhân viên trên đài kiểm soát không lưu phát hiện, họ lập tức thông báo cho cơ trưởng trên máy bay. Trong lúc đó, máy bay đã đạt đến vận tốc V1, lớn hơn vận tốc để có thể quay đầu lại, vì thế nó chỉ còn một lựa chọn duy nhất là cất cánh.

Cơ trưởng vốn định tiến hành hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Le Bourget cách Paris hơn 5 km. Tuy nhiên, do động cơ số 2 của máy bay đã bị đóng, động cơ số 1 lại bốc cháy, dẫn đến máy bay bị mất lực đẩy và mất thăng bằng.

Nó không thể nâng độ cao và tăng tốc, cuối cùng rơi xuống cách sân bay 1 km sau khi vừa cất cánh được một phút mười giây. Tai nạn thảm khốc này xảy ra do một loạt sai lầm nhỏ nối tiếp nhau. Nó dẫn đến hậu quả chỉ trong hơn một phút đã có hơn 100 sinh mạng phải trả giá.

Có thể khi phân tích từng sai lầm nhỏ, chúng ta thấy rằng hậu quả mà chúng gây ra là không đáng kể. Nhưng khi sai lầm nối tiếp sai lầm, không được sửa chữa kịp thời, hơn nữa lại xảy đến trong tình trạng mất kiểm soát, thì có thể để lại những hậu quả rất thương tâm.

Nếu “các sai lầm nhỏ” trong câu chuyện về chiếc máy bay ở trên nhanh chóng được khống chế từ đầu, không để xảy ra theo đúng trình tự này thì hậu quả đã không thảm khốc đến như vậy.