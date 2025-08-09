Đổi bao nhiêu kiên trì để đạt được mơ ước?

Ai cũng có một giấc mơ cho riêng mình, những người mạnh mẽ sẽ biến nó thành hiện thực. Trong hành trình này, rất nhiều người bắt đầu, nhưng chẳng mấy ai đủ sức để đi đến đích.

Khi đạt được điều bản thân luôn mong mỏi, bạn sẽ thấy mọi nỗ lực bản thân bỏ ra thật xứng đáng. Ảnh minh họa: S.N.

Có một câu chuyện như sau về 2 thanh niên Giáp và Ất cùng nhau đi qua sa mạc. Sa mạc nóng bức khiến họ thở không ra hơi. Mặt trời bỏng rát lại chiếu rọi khiến họ choáng váng. Giáp không chịu được nữa nên đã ngã xuống.

Ất thực ra cũng đã cạn kiệt sức lực, nhưng để không làm Giáp nản chí nên luôn cố tỏ ra kiên cường. Ngay khi vừa trông thấy Giáp ngã xuống, Ất lập tức dìu Giáp dậy, cho Giáp tựa lưng để nghỉ ngơi đôi chút.

Để cứu tính mạng của Giáp, Ất một mình đi tìm nguồn nước. Chờ đợi luôn khiến người ta cảm thấy sốt ruột, nhất là khi đang ở trong trạng thái bị giày vò, điều đó khiến Giáp không thể chịu đựng được nữa.

Anh ta tuyệt vọng, rút súng bắn thẳng vào thái dương tự sát và để lại ký hiệu mà 2 người quy ước với nhau cho Ất. Lúc Ất xách theo một thùng nước về đến nơi thì chỉ còn trông thấy cái xác vẫn còn ấm của Giáp nằm ở đó.

Đó chính là thực tế trần trụi nhất của cuộc sống, nếu không kiên trì, thì bạn sẽ không bao giờ thấy được hy vọng phía sau khó khăn mà bản thân đang phải đối mặt. Điều khiến người ta suy sụp tinh thần không bao giờ là tương lai mờ mịt, mà là lòng tin và hy vọng đã không còn. Điều khiến người ta đau khổ cũng không bao giờ là nỗi bất hạnh gặp phải trong cuộc sống, mà là không có quyết tâm chờ đợi.

Chúng ta bước đi trên con đường ước mơ với “hành lý” trên lưng ngày càng nhiều hơn, bước đi cũng sẽ ngày càng chậm lại, vì thế có thể nhanh chóng đánh mất lòng kiên trì lúc ban đầu.

Nhà văn Tất Thục Mẫn [1] từng nói: “Tâm hồn ưu tú không nhất thiết phải đẹp rực rỡ, nhưng bắt buộc phải vững chắc. Bởi vì, cuộc đời vốn đầy rẫy những sức ép và đòn tấn công trực diện, luôn sẵn sàng bủa vây một tâm hồn độc hành trên con đường chật hẹp giữa đêm tối mịt mù.

Nếu không có sự kiên định, chuyên tâm thì tâm hồn yếu đuối sẽ rất dễ bị tổn thương dẫn đến gục ngã không gượng dậy được. Họ thậm chí có thể đánh mất hy vọng do mặc cảm tự ti, cho rằng mình là kẻ bất tài, vô dụng. Tâm hồn không có khả năng tự hồi phục cũng giống như cổng nhà không có cửa. Một vết thương nhỏ cũng có thể khiến máu trong người chảy hết. Một ngọn lửa nhỏ cũng có thể thiêu cháy thành lũy trùng điệp”.

Người có tâm lý tích cực mới là người làm được việc lớn. Ngay cả khi không có một chút hy vọng nào, họ cũng có thể trông thấy tia sáng thành công lúc ban mai. Vì thế, khi bước đi trên con đường cuộc đời dài dằng dặc kia, hãy mang theo một tấm lòng tràn đầy mong đợi và ý chí kiên định để hướng về nơi xa tít tắp.

[1] Tất Thục Mẫn (1952): Nhà vǎn, bác sĩ nội khoa, thạc sĩ vǎn học trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Phó Chủ tịch Hội nhà vǎn Bắc Kinh, thạc sĩ tâm lý học, bác sĩ tư vấn tâm lý.