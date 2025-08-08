Bạn chọn kết quả hay quá trình?

Mỗi trải nghiệm đều mang lại những giá trị nhất định. Thế nên, đừng buồn vì bản thân đã cố gắng nhưng chưa đạt được kết quả như mong đợi. Thành công vẫn đang đợi bạn ở phía trước.

Chỉ cần bạn nỗ lực hết mình, mỗi trải nghiệm đều đáng quý. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Bước chân thép.

Con người ta phấn đấu để thực hiện mục tiêu của mình, vì thế họ không đơn thuần chỉ coi trọng quá trình mà xem nhẹ kết quả. Nhưng có một điều chúng ta phải thừa nhận là đối với cả những người nỗ lực để đạt được kết quả và những người coi trọng quá trình, thì quá trình phấn đấu vẫn là có ý nghĩa nhất.

Trong quá trình nghiên cứu để chế tạo ra bóng đèn điện, nhà khoa học Edison từng mất rất nhiều thời gian để giải quyết một vấn đề khó. Lúc đó, Edison và trợ lý của mình rất mong muốn tìm được một loại vật liệu có thể làm dây tóc bóng đèn, giúp kéo dài tuổi thọ của bóng, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Họ đã thực hiện hàng nghìn thí nghiệm, cuối cùng tìm được vật liệu phù hợp nhất là wolfram.

Có người hỏi Edison rằng lãng phí nhiều thời gian và công sức như vậy, ông có thấy xứng đáng hay không? Edison đã trả lời rằng chính hàng nghìn lần thất bại trước đó đã giúp ông tìm được vật liệu phù hợp nhất.

Ông đồng thời cũng chứng minh wolfram chính là vật liệu thích hợp nhất để làm dây tóc bóng đèn. Những trải nghiệm thất bại của ông cũng giúp quá trình nghiên cứu sau này tránh lặp lại những sai lầm tương tự, từ đó tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc.

Không thể nói người coi trọng quá trình thì không quan tâm đến kết quả. Nhưng nếu không theo đuổi kết quả đến cùng thì làm sao có thể trải nghiệm được tất cả những điều tốt đẹp trong quá trình?

Khi lựa chọn hướng đi để hoàn thành mục tiêu, tâm lý chung của con người là không muốn trước mặt chỉ toàn là vật cản. Thậm chí trên con đường lựa chọn lúc đó, thứ nhìn thấy được suy cho cùng vẫn chỉ là thuận lợi ngắn ngủi.

Còn với người sẵn sàng đi qua đoạn đường đầy rẫy chông gai thì thứ chờ đợi họ cũng chính là thuận buồm xuôi gió. Điều này cũng giải thích tại sao những người lúc trước gặp khó khăn, lúc sau thuận lợi thì càng dễ đạt được thành công hơn.

Nhà văn, sử gia và triết gia người Pháp, Voltaire từng nói: “Đời người đầy rẫy chông gai, tôi chỉ biết được duy nhất một biện pháp, đó là nhanh chóng bước qua những chông gai kia. Chúng ta càng suy nghĩ nhiều về những bất hạnh mà mình gặp phải thì tổn hại mà chúng gây ra cho chính mình sẽ càng lớn”.

Để lại tiếng thơm muôn đời là những con người và sự việc đã thay đổi thế giới. Những gì thế giới khắc ghi về họ chính là sự kiên trì không gì lay chuyển nổi. Bởi vì có khó khăn, trắc trở mới sinh ra những con người cần cù, chăm chỉ, những anh hùng đứng lên trong thất bại, những chủ doanh nghiệp thành công.

Những người không khuất phục trước khó khăn như vậy là minh chứng cho một câu cổ văn: “Thiên tướng giáng đại nhiệm vu tư nhân dã, tất tiên cáo kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt, ngã kỳ thể phu, không phạt kỳ thân, hành phất loạn kỳ sở vi, sở dĩ động tâm nhẫn tính, tăng ích kỳ sở bất năng”.

Đây là lời của Mạnh Tử, có nghĩa là: Tướng nhà trời muốn giao trách nhiệm lớn lao cho người như vậy thì nhất định trước tiên phải khiến nội tâm của người này đau khổ, khiến gân cốt mệt mỏi, nếm trải đói khát, khiến người này phải chịu nghèo túng khổ sở, khiến công việc của người này rối loạn đảo điên, không như ý muốn.

Qua đó khiến trong lòng người này cảnh giác đề phòng, tính cách trở nên kiên định, tăng thêm tài năng mà người này chưa có. Khó khăn, trắc trở có thể thay đổi vận mệnh của con người. Ở trên đời, nếu không trải qua một lần giá rét thấu xương thì sẽ không thể cảm nhận được mùi hương thơm mát của hoa mai.

Những khó khăn bạn gặp phải, những thất bại đã trải qua đều giống như chiếc búa đánh vào phế liệu để làm bong những lớp rỉ sét yếu đuối, tạo ra thanh kiếm sắc bén.

Khó khăn trắc trở không giống như thất bại, nó là “tướng tiên phong” giúp bạn trở nên kiên cường hơn, giúp bạn có đủ năng lực để biết cách tránh nguy cơ, giỏi nắm bắt và tạo cơ hội trên bước đường tương lai của mình. Vì thế có người ví khó khăn trắc trở giống như cái lò xo, bạn mạnh thì nó yếu, bạn yếu thì nó mạnh.