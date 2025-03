Tại sao ngày càng nhiều tác giả tự công bố tác phẩm?

Tự công bố tác phẩm giúp các tác giả dễ dàng hơn trong việc kết nối với độc giả, chủ động tiền bản quyền.

Mô hình tự xuất bản đang ngày càng được các nhà văn ưa chuộng bởi sự tự do sáng tạo, độc lập tài chính và khả năng kết nối độc giả cao hơn. Nguồn: Publishdrive.

Xuất bản (truyền thống) qua lịch sử lâu đời đã tạo nên một quy trình chặt chẽ, nơi đội ngũ chuyên nghiệp đảm bảo tác phẩm từ bản thảo của tác giả trở thành sách, đến tay công chúng một cách đúng, hay về nội dung, đẹp về thẩm mỹ. Với sự xuất hiện của các công cụ công nghệ, nhiều tác giả trên thế giới hiện nay lựa chọn tự xuất bản.

Tự xuất bản ở đây được hiểu là việc tự công bố tác phẩm của mình mà không thông qua các đơn vị xuất bản chuyên nghiệp. Trên thế giới, tự công bố tác phẩm đã nổi lên như một lựa chọn cho tác giả bên cạnh các phương pháp xuất bản truyền thống.

Độc lập tài chính và thỏa thuận tiền bản quyền

Các tác giả tự xuất bản giữ lại một phần tiền bản quyền lớn hơn so với xuất bản truyền thống, khi thu nhập thường phải chia cho nhiều bên. Những nền tảng như Amazon Kindle Direct Publishing (KDP), Ingramspark và Draft2Digital cho phép các tác giả kiếm được tới 70% giá sách của họ, trao quyền cho họ, giúp họ có sự nghiệp viết lách bền vững.

Doanh nhân nổi tiếng và tác giả bán chạy nhất James Altucher đã chọn tự xuất bản để tối đa hóa lợi nhuận và kiểm soát giá sách của mình. Cuốn sách Choose Yourself của ông đã trở thành một hit lớn, chứng minh rằng việc tự xuất bản có thể là mang lại lợi ích lớn về mặt tài chính, ngay cả đối với các chuyên gia dày dạn.

Kết nối trực tiếp với độc giả

Tự xuất bản cho phép các tác giả tham gia kết nối trực tiếp với độc giả của họ, bỏ qua các rào cản thường có trong xuất bản truyền thống. Các tác giả có thể nhận được phản hồi, xây dựng danh sách gửi thư và tạo một cơ sở đọc trung thành thông qua nhiều nền tảng phương tiện truyền thông xã hội.

Colleen Hoover, được biết đến với cuốn sách bán chạy nhất It Ends With Us, bắt đầu cuộc hành trình của mình với tư cách là một tác giả tự xuất bản. Khả năng kết nối trực tiếp với độc giả của bà đã đóng vai trò quan trọng trong sự nổi tiếng, giúp sách của mình thống trị danh sách bán chạy nhất trong thời gian dài.

Colleen Hoover là một trong những nhà văn bắt đầu sự nghiệp bằng cách tự xuất bản. Ảnh: AARP.

Vai trò của người nổi tiếng trong việc bình thường hóa việc tự xuất bản

Tự xuất bản không còn giới hạn ở các tác giả chưa nổi tiếng, nó trở thành lựa chọn khả thi cho những người nổi tiếng muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Nam diễn viên Matthew McConaughey và ca sĩ Jessica Simpson đã khám phá con đường xuất bản giúp họ kiểm soát nhiều hơn đối với các câu chuyện của họ.

Cuốn hồi ký của Matthew McConaughey, Greenlights, trong khi được xuất bản theo truyền thống, kết hợp các yếu tố kiểm soát cá nhân và sự tham gia tương tự mô hình tự xuất bản. Cách tiếp cận thực hành này giúp anh giữ được các đặc quyền đối với một tác phẩm, quyền lợi do tự xuất bản mang lại.

Những tiến bộ công nghệ thúc đẩy tự công bố tác phẩm

Sự gia tăng của công nghệ đã góp phần đáng kể vào bùng nổ tự xuất bản. Các nền tảng dễ sử dụng như KDP và Smashwords đã loại bỏ rào cản kỹ thuật, trong khi nhiều công cụ để chỉnh sửa, định dạng và thiết kế bìa ngày càng dễ tiếp cận hơn.

Phương tiện truyền thông xã hội và cộng đồng trực tuyến cung cấp cho các tác giả con đường tiếp thị từng là lĩnh vực của các nhà xuất bản lớn. Hơn nữa, sự gia tăng của audiobook và sách điện tử đã mở ra nhiều nguồn doanh thu bổ sung. Các tác giả tự xuất bản giờ đây có thể phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau trên mọi định dạng, tiếp cận độc giả trên toàn cầu với mức đầu tư tối thiểu.

Nam diễn viên Matthew McConaughey chia sẻ cuộc đời và câu chuyện của mình trong cuốn hồi ký Greenlights. Ảnh: Kurt.





Các tác giả tên tuổi như E.L. James (Fifty Shades of Grey) và Andy Weir (The Martian) cho thấy tự xuất bản không chỉ là bước đệm mà là một con đường khả thi để thành công trong sự nghiệp văn chương. Khi không còn nhiều rào cản và dễ dàng tiếp cận nhiều công cụ hỗ trợ, nhiều tác giả có khả năng sẽ đi theo con đường này.