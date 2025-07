Tại sao da ta có nám?

Nám da, đặc biệt là những mảng nám sậm màu ở vùng gò má là nỗi ám ảnh của phụ nữ. Các mảng nám này không chỉ liên quan tới nội tiết tố mà còn do chứng năng gan kém.

Khi gan không khỏe, làn da dễ nám, sạm màu. Ảnh minh họa: P.C.

Trên thực tế, nhiều phụ nữ cho rằng “tốt nước sơn hơn tốt gỗ”, ngoại hình đẹp quan trọng hơn cơ thể khỏe mạnh. Vì vậy, nếu tôi nói với họ rằng: “Thức khuya thường xuyên có hại cho gan”, sẽ không hiệu quả bằng câu: “Thức khuya thường xuyên sẽ gây ra nám”.

Theo tuổi tác, da phụ nữ dần trở nên vàng hơn và xuất hiện nám. Khi đó, đa số các chị em sẽ nghĩ cách loại bỏ nám hoặc che đi, vì thế các sản phẩm trắng da, trị nám và kem nền không bao giờ sợ ế hàng. Nhưng tại sao chúng ta không thử nghĩ xem lý do gì khiến mặt mình có nám? Vì sao trước đây không có, bây giờ lại xuất hiện? Vì sao bạn bè cùng trang lứa không gặp tình trạng như mình?

Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân, những vết nám cũng không xuất hiện vô duyên vô cớ. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành của nám, ví dự như dầm mưa dãi nắng, do di truyền, do thay đổi hormone khi mang thai hoặc do tuổi tác, do cơ địa, thậm chí vì sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng, không tương thích với da. Nhưng đa số các vấn đề về nám đều ít nhiều liên quan đến gan.

Đặc biệt là các vết nám xuất hiện ở tuổi trung niên sẽ không thể điều trị bằng những sản phẩm làm trắng da, bởi vì nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ bên trong cơ thể.

Trong cuốn Y Tông Kim Giám - ngoại khoa tâm pháp yếu quyết [1] cũng viết: “Phụ nữ khi ưu tư lo lắng, khí huyết hư nhược, bực dọc khó chịu, đa phần sẽ thể hiện lên mặt”. Chắc hẳn nhiều cô gái đều phát hiện khi mình cǎng thẳng mệt mỏi trong thời gian dài, hoặc thường xuyên thức khuya, da sẽ xuất hiện các đốm sẫm màu.

Loại nám này còn gọi là nám gan, thường xuất hiện trên gò má, có màu nâu nhạt, phân bố thành từng mảng, trông màu khác hẳn với vùng da xung quanh nên rất dễ gây chú ý. Tất nhiên chúng không đẹp đẽ gì, song mọi người đừng vội làm trắng da mà trước hết hãy kiểm tra xem lá gan của mình có khỏe mạnh hay không.

Theo quan điểm của y học hiện đại, nguyên nhân chủ yếu gây ra loại nám này là rối loạn nội tiết ở nữ giới, lượng hormone trong cơ thể thay đổi bất thường. Nhưng theo quan điểm của Đông y, những người phự nữ này thường có triệu chứng can khí uất kết.

Chúng ta đều biết gan là cơ quan thải độc, chịu trách nhiệm chuyển hóa tất cả các loại rác và độc tố trong cơ thể. Đông y cho rằng gan phụ trách sơ tiết [2], nó không chỉ chuyển hóa độc tố mà còn loại bỏ cả những cảm xúc tiêu cực. Nếu cơ chế vận chuyển khí trong cơ thể thông suốt, mọi cơ quan vận hành bình thường thì mọi thứ không tốt sẽ được dọn dẹp sạch sẽ, không gây hại cho cơ thể.

Con người sống trên đời không tránh khỏi việc tích trữ độc tố và các cảm xúc tiêu cực; nhưng dù cơ thể bất thnờng đến đâu, nếu các chức nǎng của gan tốt thì chúng sẽ nhanh chóng được loại bỏ và không biểu hiện trên da.

Một khi nám đã xuất hiệ, chứng tỏ gan không còn phát huy đnợc hết tác dụng, có thể dẫn đến các triệu chứng can khí uất kết. Vậy nên muốn giữ gìn làn da trắng sáng mịn màng, đừng chỉ chǎm chǎm mua mỹ phẩm làm đẹp, hãy chǎm sóc tốt cho cả cơ thể mình, đặc biệt là gan, để “tốt gỗ tốt cả nước sơn”.