Tại sao cứ phải Trấn Thành?

Trấn Thành chiếm sóng mạnh mẽ ở thị trường gameshow Việt nhiều năm qua. Điều này khiến khán giả đặt câu hỏi: Phải chăng thị trường đang thiếu sự lựa chọn?

Sau một năm 2024 phủ sóng dày đặc, nửa đầu 2025, Trấn Thành tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng ở thị trường gameshow Việt. Chỉ trong 6 tháng, nam MC lần lượt cầm trịch Em xinh "say hi" và mới nhất là việc xác nhận trở lại Running Man Vietnam.

So với những tên tuổi khác ở cùng lĩnh vực, rõ ràng Trấn Thành đang cho thấy sự vượt trội, không chỉ ở tần suất xuất hiện mà còn về hiệu ứng trên các phương tiện truyền thông xã hội. Chưa kể, trong các chương trình mà mình tham gia, nam MC cũng để lại ảnh hưởng tương đối rõ rệt, thậm chí không ít lần được coi là “linh hồn” của show.

Dễ thấy, sự góp mặt của Trấn Thành đang dần trở thành bảo chứng thành công cho các chương trình truyền hình. Song, việc nam MC xuất hiện dày đặc cũng khiến không ít khán giả đặt ra câu hỏi: Phải chăng thị trường gameshow Việt đang thiếu sự lựa chọn?

Trấn Thành không có đối thủ

2024, thị trường âm nhạc Việt Nam được thống lĩnh bởi loạt gameshow, từ Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Anh trai “say hi”, cho đến Rap Việt và Our song.

Trấn Thành xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình thực tế.

Đáng chú ý, 3 trong 5 chương trình kể trên do Trấn Thành cầm trịch, trong đó nổi bật nhất là Anh trai say hi - từng dẫn đầu bảng xếp hạng gameshow vào thời điểm ra mắt (theo thống kê của Kompa). Bên cạnh âm nhạc trẻ trung, hợp thị hiếu, không ít khán giả cho rằng sự duyên dáng và kinh nghiệm của nam MC cũng là yếu tố quan trọng tạo nên thành công cho chương trình. Thậm chí, HIEUTHUHAI từng chia sẻ với Tri Thức – Znews rằng Trấn Thành mới là “quán quân đích thực” của Anh trai “say hi”.

Hai gameshow âm nhạc còn lại do nam MC dẫn dắt là Our Song và Rap Việt cũng duy trì lượng rating ổn định, góp mặt trong nhóm chương trình tiêu biểu của năm. Qua đó có thể thấy, 2024 lại là một năm mà Trấn Thành chiếm sóng mạnh mẽ ở mảng gameshow, khi anh cùng lúc cầm trịch nhiều chương trình lớn, có lượng người xem cao.

Bước sang 2025, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu hạ nhiệt sau cơn sốt của các anh trai, gameshow có sự góp mặt của Trấn Thành vẫn sở hữu thành tích ấn tượng. Cụ thể, 2 tập đầu của Em xinh "say hi" đã ghi nhận tổng cộng 12,7 triệu lượt xem trên YouTube. Có thời điểm, chương trình từng chiếm cùng lúc ba vị trí dẫn đầu trong top thịnh hành.

Khả năng dẫn dắt của Trấn Thành được xem là một trong những yếu tố góp phần tạo nên sức hút của Em xinh "say hi". Đến hiện tại, anh nhận nhiều lời khen nhờ khả năng làm chủ sân khấu, xử lý tình huống linh hoạt và giữ được sự gần gũi xuyên suốt chương trình. Không ít khoảnh khắc hoạt ngôn, tung hứng giữa nam MC và dàn nghệ sĩ đã viral trên mạng xã hội.

Không chỉ Em xinh "say hi", Trấn Thành mới đây cũng xác nhận sẽ tái xuất trong Running Man Vietnam, thay thế Trường Giang. Đây từng là một trong những thương hiệu gameshow thành công nhất Việt Nam, liên tục ghi nhận hàng chục triệu lượt xem mỗi tập, song đã phải tạm ngừng ghi hình trong thời gian dài. Với sự trở lại của Trấn Thành, nhiều khán giả kỳ vọng chương trình sẽ lấy lại phong độ từng giúp mùa đầu tiên trở thành hiện tượng.

Như vậy, chỉ mới nửa đầu năm, Trấn Thành đã cầm trịch hai gameshow đình đám bậc nhất thị trường giải trí. So với nhiều đồng nghiệp, rõ ràng khó ai bì kịp nam MC ở mức độ phủ sóng và thành tích trong mảng truyền hình thực tế.

Theo quan sát, thị trường gameshow vẫn có không ít gương mặt, từ những cái tên trẻ trung như Võ Tấn Phát, Duy Khánh, Khánh Vy đến những nghệ sĩ dày kinh nghiệm như Ngô Kiến Huy, Trường Giang, Anh Tuấn, Quyền Linh... Tuy nhiên, phần lớn chỉ đảm nhận từ một đến hai chương trình trong cùng thời điểm. Hiếm ai có thể cùng lúc cầm trịch nhiều show mà vẫn duy trì được sức hút lẫn tỷ suất người xem ổn định như Trấn Thành.

Dĩ nhiên, không phải lúc nào Trấn Thành cũng hoàn toàn được lòng khán giả. Thậm chí, nam MC còn thường xuyên nhận phản ứng trái chiều, từ việc dễ xúc động trên sóng truyền hình đến những khoảnh khắc giao lưu chưa thật sự tinh tế, như tình huống với Hurrykng ở Rap Việt mùa 3. Song về tổng thể, các sự cố trên gần như không ảnh hưởng nhiều đến thành tích chương trình, nhất là khi Trấn Thành vốn đã sở hữu lượng người ủng hộ lớn.

Trấn Thành từng nhận phản ứng trái chiều vì thường xuyên khóc trên sóng truyền hình.

Dễ tạo "bẫy ngôi sao"

Trao đổi với Tri Thức - Znews, TS Nguyễn Văn Thăng Long, Giảng viên Cao cấp ngành Truyền thông Chuyên nghiệp, Đại học RMIT đánh giá việc Trấn Thành xuất hiện dày đặc không chỉ bởi thị trường gameshow đang thiếu sự lựa chọn, mà đó là sự cộng hưởng giữa khả năng cá nhân của nam MC và chiến lược của nhà sản xuất.

"MC ở các chương trình hiện tại không chỉ cần khả năng hoạt ngôn theo kịch bản, mà còn đòi hỏi sự ứng biến nhanh nhạy, tương tác dí dỏm, và thấu hiểu thí sinh, giám khảo, khách mời để kết nối cảm xúc và tạo ra những khoảnh khắc chân thực", ông phân tích.

Với chuyên gia, hiện tại trên thị trường chỉ có Trấn Thành là đạt được các tiêu chí và phẩm chất đó, và điều này biến anh thành MC lý tưởng cho nhiều chương trình.

"Không thể phủ nhận việc Trấn Thành là nghệ sĩ đa tài, với khả năng thích ứng vượt trội với nhiều định dạng giải trí khác nhau", chuyên gia nhận định.

Kế đến, việc lựa chọn MC hiện nay còn là một chiến lược "sống còn", có tác động sâu rộng đến sự thành công, khả năng thu hút khán giả và giá trị thương hiệu của một chương trình giải trí.

Rõ ràng, qua nhiều năm, Trấn Thành đã có lượng fan hâm mộ và sức hút cá nhân lớn. Và trong một thị trường mà gameshow đang có dấu hiệu bão hoà, điều này càng nâng cao giá trị của anh trong mắt các nhà sản xuất, giúp nam MC lại liên tục có thêm show.

Thực tế, trường hợp của Trấn Thành cũng không khác nhiều so với các MC nổi tiếng thế giới như Steve Harvey hay Jimmy Fallon - những người gần như đã “độc chiếm” sóng truyền hình tại Mỹ, trở thành lựa chọn hàng đầu cho các gameshow lớn.

Hiện tại, Trấn Thành đang tham gia Em xinh "say hi" và Running Man Vietnam.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng cho biết sự phụ thuộc vào một vài ngôi sao MC thống trị như Trấn Thành sẽ tạo ra một "bẫy ngôi sao", kìm hãm sự sáng tạo và đa dạng trong xu hướng giải trí của người dân.

Ông nói: "Việc định hình thị trường chỉ có vài MC nổi trội dẫn đến tắc nghẽn cho những người mới gia nhập. Điều này dẫn đến một vòng luẩn quẩn nơi tài năng mới gặp khó khăn trong việc có được sự chú ý, cùng lúc đó cũng củng cố sự thống trị của các ngôi sao hiện có. Thậm chí, nó còn khiến các nhà sản xuất mất đi động lực phát triển những gương mặt mới, ngay cả khi nhu cầu chung về MC vẫn còn rất cao".

Quan trọng hơn, ngành công nghiệp có nguy cơ trở nên dễ bị tổn thương nếu các ngôi sao thống trị như Trấn Thành phải đối mặt với các tranh cãi hoặc mất đi sức hấp dẫn.

Do đó, chuyên gia cho rằng các đơn vị truyền thông cần thúc đẩy một hệ sinh thái giải trí bền vững và đa dạng hơn. Cần tích cực đầu tư và tạo ra các nền tảng chuyên biệt cho các MC, diễn viên và nhà sáng tạo nội dung mới nổi. Việc giảm sự phụ thuộc quá mức vào một vài ngôi sao sẽ giúp giảm thiểu rủi ro khán giả mệt mỏi và đảm bảo sự phát triển bền vững.