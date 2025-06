Tài tử 'Gia đình là số một' bị phình động mạch não

Jung Il Woo tiết lộ từng trầm cảm sau khi bị phình động mạch não. Hiện tại, sức khỏe nam diễn viên đã ổn định và bắt đầu trở lại với công việc.

Theo MSN, trong chương trình Baekban Travel, diễn viên Jung Il Woo chia sẻ câu chuyện về hành trình vượt qua căn bệnh phình động mạch não của mình.

Theo chia sẻ của tài tử, vào năm 2006, anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng và bị mất trí nhớ một phần. Từ đó đến nay, nam diễn viên đã chụp gần 70.000 bức ảnh. Anh cho biết vì bị giảm trí nhớ nên đã gắng hồi tưởng mọi thứ thông qua các bức hình. Sau khi nhận kết quả chẩn đoán bị phình động mạch não, anh cũng từng trải qua giai đoạn trầm cảm. Đến tận bây giờ, nam diễn viên vẫn đang được theo dõi sức khỏe định kỳ.

Jung Il Woo nổi tiếng với bộ phim Mặt trăng ôm mặt trời. Ảnh: @JungIlWoo.

"Ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, tôi đã đi bộ trên con đường hành hương Santiago. Vào ngày cuối cùng, trong thánh lễ, tôi đã khóc như mưa và đón nhận một bước ngoặt trong cuộc đời mình", Jung Il Woo chia sẻ.

Tài tử cho biết sau khi khóc, anh đã lấy lại được bình tĩnh và cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới. Hiện tại, sức khoẻ của Jung Il Woo tương đối tốt. Sắp tới, nam diễn viên sẽ trở lại bộ phim truyền hình Gorgeous days sau 2 năm gián đoạn. Anh cũng vui vẻ đùa rằng mình đã giảm 5 kg vì bộ phim lần này.

Jung Il Woo sinh năm 1987. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2006 với bộ phim kinh dị The World of Silence. Sau khi trở thành ngôi sao với bộ phim sitcom Unstoppable High Kick, anh xuất hiện trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như The Return of Iljimae (2009), Mặt trăng ôm mặt trời (2012)… Anh được mệnh danh là "Nam diễn viên hoàn hảo", mẫu đàn ông lý tưởng trong showbiz Hàn Quốc.

Jung Il Woo có ngoại hình điển trai, chiều cao 1,84 m với diễn xuất tốt. Nhờ đó, các vai diễn của anh luôn được công chúng đón nhận. Tuy nhiên, khi nói về diễn xuất của bản thân, Jung Il Woo khiêm tốn cho biết anh chưa phải diễn viên giỏi.