Tài sản của Thái Trác Nghiên và chồng kém 10 tuổi

Từng đi qua những mối tình ồn ào và không ít đổ vỡ, Thái Trác Nghiên bất ngờ “chốt hạ” bằng cuộc hôn nhân với người bạn đời kém 10 tuổi. Khối tài sản của cả hai gây nhiều chú ý.

Thái Trác Nghiên (tên thân mật: A Sa), 43 tuổi, thông báo kết hôn với bạn trai là HLV thể hình Lâm Tuấn Hiền, kém cô 10 tuổi, vào ngày 28/4. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng ảnh cả hai đeo nhẫn cưới kèm lời nhắn ngọt ngào: “Chúc mừng em lấy được anh, chúc mừng anh cưới được em”, khiến giới giải trí không khỏi bất ngờ.

Tình trường thăng trầm của Thái Trác Nghiên

Sau nhiều thăng trầm tình cảm, việc cô tìm được định mệnh nhận về nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ và bạn bè trong giới.

Ảnh cưới của nữ diễn viên Thái Trác Nghiên và chồng kém 10 tuổi - một huấn luyện viên thể hình.

Trước đó, chuyện tình gây chấn động nhất của A Sa là với Trịnh Trung Cơ. Hai người bén duyên khi hợp tác phim Truy kích năm 2004 nhưng luôn phủ nhận hẹn hò. Đến năm 2010, họ bất ngờ họp báo thừa nhận đã bí mật kết hôn từ năm 2006 tại Mỹ, nhưng đồng thời cũng thông báo đang làm thủ tục ly hôn, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm.

Sau đó, A Sa công khai hẹn hò đàn em Trần Vỹ Đình vào năm 2010. Tuy vậy, mối quan hệ “chị - em” này chịu nhiều áp lực dư luận, nhất là khi nam diễn viên phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc. Cả hai chia tay vào năm 2015 sau 5 năm gắn bó, với lý do tình cảm không đủ vững bền.

Năm 2017, cô hẹn hò với thiếu gia Thạch Hằng Thông - con trai của doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản, sòng bài Thạch Giám Huy. Hai người có 6 năm bên nhau, Trác Nghiên cân nhắc việc sinh con, kết hôn nhưng cuối cùng họ chia tay vào năm 2023 do không đạt được đồng thuận về hôn nhân. Một số nguồn tin cho hay Thạch Hằng Thông ngoại tình. Năm 2025, cả hai gặp mặt trong bữa tiệc của nhóm bạn và xác nhận tái hợp.

Sau nhiều mối tình nhiều sóng gió, A Sa giờ đây bước vào cuộc sống hôn nhân mới, khép lại hành trình tình cảm nhiều biến động.

Khối tài sản của Thái Trác Nghiên và chồng

Chồng của Thái Trác Nghiên - Lâm Tuấn Hiền (Elvis) - hiện là HLV thể hình có tiếng tại phòng gym ở khu Trung Hoàn (Hong Kong, Trung Quốc). Anh theo đuổi lối sống lành mạnh, đam mê thể thao như leo núi, tennis và từng yêu thích bóng đá nhưng chuyển sang tennis sau tuổi 30 để hạn chế chấn thương.

Không có thu nhập “khủng” như vợ, Elvis vẫn đạt được mức thu nhập đáng kể trong ngành. Mỗi buổi huấn luyện cá nhân của anh có giá khoảng 2.000 HKD/giờ, lịch dạy kín, ước tính thu nhập hàng tháng gần 100.000 HKD ( 12.765 USD ).

Trong thời gian hẹn hò, do cả hai đều bận rộn - A Sa thường xuyên di chuyển vì công việc, còn Elvis kín lịch dạy - nên cả hai đã quyết định sống chung để tiện gặp gỡ. Họ xem như bước thử hôn nhân. Elvis cũng có ảnh hưởng tích cực đến lối sống của nữ ca sĩ, giúp cô duy trì thói quen vận động, leo núi, từ đó cải thiện sức khỏe.

Về phía A Sa, cô nổi tiếng “mát tay” đầu tư bất động sản, hiện sở hữu ít nhất 5 bất động sản giá trị tại Hong Kong, Trung Quốc như Redhill Peninsula, Marina South, khu Happy Valley…

Toàn bộ việc cho thuê do mẹ cô quản lý, mang lại nguồn thu khoảng 200.000 HKD (khoảng 25.500 USD ) mỗi tháng. Trong đó, căn penthouse tại Happy Valley từng là “tổ ấm” với tình cũ Trần Vỹ Đình được cho thuê với giá 60.000 HKD/tháng, lập mức cao trong khu vực.

Thái Trác Nghiên sinh năm 1982, là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng tại Hong Kong, Trung Quốc. Cô cùng Chung Hân Đồng thành lập nhóm Twins và trở nên nổi danh làng nhạc Hoa ngữ những năm 2000. Bên cạnh ca hát, A Sa đóng nhiều phim như Truyền thuyết Bạch Xà, Kungfu túc cầu, Phong Vân 2, Tề Thiên Đại Thánh, Bao la vùng trời...