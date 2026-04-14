Tai nghe thoải mái nhất của Sony được gì, mất gì?

|
LinkBuds Clip WF-900 là tai nghe đầu tiên của Sony sử dụng thiết kế dạng đeo trên vành tai, vừa bán ra ở Việt Nam từ tháng 4. Khi đeo lên tai, WF-900 nhìn giống như một chiếc khuyên. Phần cao su kéo hai đầu kẹp nhẹ vào vành tai, hứa hẹn cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn nhiều nếu so với các loại tai dạng nút thường (earbuds) hoặc nhét vào trong tai (in-ear).
|
Sau thời gian đầu làm quen, tôi nhận thấy sản phẩm này khi đeo thực tế nhẹ, thoải mái hơn và không bị bí như tai nghe thông thường, kể cả sau khi đeo để làm việc khoảng 3 giờ. Mức độ thoải mái, không nóng tai, không bị rơi cũng là điểm cộng khi đeo để chạy bộ khoảng 30 phút. Trong hộp, hãng cũng cung cấp thêm một miếng đệm nhựa kẹp vào vành cao su, giúp bám chắc hơn với những người có kích thước tai lớn.
|
Các thao tác điều khiển cũng được tích hợp ngay trên vành cao su này. Dựa vào số lần chạm và ngữ cảnh, người dùng có thể điều khiển âm nhạc, chuyển chế độ, nghe hoặc tắt cuộc gọi hay gọi trợ lý AI của smartphone. Việc làm quen khá nhanh, nhưng đôi lúc tôi vẫn bị thao tác nhầm.
|
Với thiết kế tai nghe rất mở, khó có thể yêu cầu chất lượng âm thanh xuất sắc, dày bass. Âm thanh của mẫu WF-LC900 có thiên hướng trung tính, thể hiện giọng hát rõ ràng, tách bạch. Âm trầm khá mỏng khiến tai nghe hơi “đuối” khi thể hiện một số thể loại nhạc như rock, EDM. Điểm này có thể cải thiện một chút bằng chế độ nghe, hoặc bằng điều chỉnh EQ trong app Sony Connect.
|
Mẫu tai nghe được trang bị 3 chế độ, gồm thông thường, Voice Boost giúp tăng âm lượng và rõ giọng hát hơn, và Sound Leakage Reduction để giảm lọt âm ra bên ngoài. Ở môi trường khá yên tĩnh như văn phòng hoặc quán café làm việc, nếu bật nhạc hoặc podcast ở mức âm lượng khoảng 70%, tôi vẫn có thể vừa nghe nội dung của mình, vừa nắm bắt thông tin xung quanh. Với chế độ Voice Boost, mức âm lượng có thể giảm xuống còn khoảng 50% để có hiệu ứng tương đương.
|
Thiết kế mở khiến chất lượng âm thanh bị ảnh hưởng rõ, khó nghe ở môi trường ồn ào hơn như ngoài quán, trong công viên đông đúc hoặc trên máy bay. Nên hình dung mẫu tai nghe này sẽ mang lại cảm giác “âm thanh nền”, giống như nghe loa mở nội dung ở mức âm lượng nhỏ gần tai khi dùng ở các môi trường này.
|
Chất lượng micro là điểm cộng của chiếc LC900. Khi dùng tai nghe này để trò chuyện trong công viên, phía người nghe cho biết giọng nói rõ, ít bị lẫn tiếng ồn. Chỉ trong những ngày trời gió mạnh, tính năng lọc ồn kết hợp cả phần cứng và AI của tai nghe mới “chịu thua”.
|
Theo thông số của hãng, tai nghe có thể hoạt động 9 giờ, cộng với tối đa 28 giờ khi sạc bằng hộp. Trong sử dụng thực tế, khi sử dụng tai nghe khoảng 4 giờ mỗi ngày, bật chế độ chất lượng âm thanh cao nhất, tôi sử dụng được cả tuần mới phải sạc. Đây là mức pin đủ dùng thoải mái.
|
LinkBuds Clip WF-LC900 là lựa chọn đáng chú ý với những người thích thương hiệu Sony, đồng thời thích cảm giác đeo thoải mái nhất. Ngoài thiết kế, thời gian pin và khả năng lọc âm, đàm thoại cũng là điểm cộng. Bù lại, chất lượng âm thanh chưa tối ưu như những dòng sản phẩm khác của hãng. Ở tầm giá 4,99 triệu, nếu muốn mua sản phẩm dạng kẹp tai, người dùng cũng có một số lựa chọn khác như Shokz OpenDot ONE hay Huawei FreeClip 2.