Tai nghe thoải mái nhất của Sony được gì, mất gì?

Sau thời gian đầu làm quen, tôi nhận thấy sản phẩm này khi đeo thực tế nhẹ, thoải mái hơn và không bị bí như tai nghe thông thường, kể cả sau khi đeo để làm việc khoảng 3 giờ. Mức độ thoải mái, không nóng tai, không bị rơi cũng là điểm cộng khi đeo để chạy bộ khoảng 30 phút. Trong hộp, hãng cũng cung cấp thêm một miếng đệm nhựa kẹp vào vành cao su, giúp bám chắc hơn với những người có kích thước tai lớn.