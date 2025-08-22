Tài năng Argentina tạo nên 'cơn sốt' ở Real Madrid

Có những khoảnh khắc trong bóng đá không chỉ đơn thuần là màn ra mắt, mà còn mang dáng dấp của một sự khai sinh.

Mastantuono đã hít thở không khí La Liga.

Trận Real Madrid thắng Osasuna 1-0 thuộc vòng 1 La Liga vừa qua trở thành cột mốc như thế đối với Franco Mastantuono. Chỉ với 28 phút trên sân, chàng trai 18 tuổi người Argentina làm được điều mà nhiều ngôi sao trẻ từng đến Bernabeu phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm: chinh phục khán đài khắt khe nhất thế giới.

Màn trình diễn ấn tượng

Bernabeu vốn chẳng bao giờ dễ dãi. Đây là nơi từng la ó Cristiano Ronaldo dù anh ghi hàng tá bàn thắng, là nơi ngay cả những ngôi sao như Kaka hay Eden Hazard cũng không thể thoát khỏi áp lực.

Vậy mà Mastantuono, trước khi chạm bóng đầu tiên, nhận về tiếng vỗ tay vang dội cùng những tiếng hô “Franco, Franco…” lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Khoảnh khắc đó, Bernabeu như tìm thấy một lý do mới để háo hức, một “hiện tượng” mới để đặt kỳ vọng.

Mastantuono không chỉ có “hào quang tân binh” mà còn cho thấy sự tự tin lạnh lùng của một cầu thủ từng quen với áp lực. Trưởng thành ở River Plate - một lò rèn đầy sức nặng lịch sử - anh đến Madrid không với tâm thế của một kẻ tìm đường sống, mà như một chiến binh sẵn sàng bước vào cuộc chiến.

Người Argentina vốn nổi tiếng về sự cuồng nhiệt và khắt khe. Vậy nên khi báo chí quê nhà gọi màn ra mắt này là “lịch sử”, sự hưng phấn ấy không chỉ dừng ở cảm xúc thoáng qua, mà còn là niềm tin rằng “Albiceleste” vừa tìm được một viên ngọc mới, có thể sánh với những huyền thoại trước đây.

Mastantuono nhận nhiều sự chú ý trong trận gặp Osasuna.

Trong 28 phút, Mastantuono tham gia 28 tình huống bóng, gần như ngang bằng với Brahim Diaz - người thi đấu gấp đôi thời gian. Anh có cú sút chân trái ở phút 88 buộc thủ thành Sergio Herrera phải trổ tài cản phá, và khoảnh khắc ấy khiến cả sân vận động nghẹt thở.

Nhưng quan trọng hơn bàn thắng bị bỏ lỡ, đó là cách tài năng người Argentina nhập cuộc: không sợ hãi, không gượng gạo, mà mang lại thứ “năng lượng” mà chính Xabi Alonso phải thừa nhận. Chỉ sau bốn buổi tập, cầu thủ trẻ này thuyết phục HLV trưởng cân nhắc trao suất đá chính ngay cuối tuần - một quyết định vốn được tính lùi lại ít nhất hai trận.

Đó chính là dấu hiệu của một “sự vượt mặt” đang thành hình. Rodrygo Goes đứng trước nguy cơ phải rời Real Madrid, Brahim Diaz chưa khẳng định được giá trị, còn Endrick vẫn còn quá non kinh nghiệm. Mastantuono xuất hiện như một luồng gió mới, sẵn sàng chen chân vào đội hình xuất phát của Real Madrid. Và một khi anh được trao cơ hội, việc giữ chỗ trong đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ trở thành thử thách khắc nghiệt cho bất kỳ đối thủ nào.

Song, điều đáng chú ý nhất không nằm ở mái tóc bạch kim hay những hình xăm khiến anh trông “phong trần” hơn tuổi thật. Đó là sự điềm tĩnh sau trận đấu. Không những không phô trương, Mastantuono chỉ âm thầm chia sẻ lại một bức ảnh chụp cùng Arda Guler.

Mastantuono còn cả chặng đường dài để chinh phục.

Không lời hứa hẹn, không sự khoa trương, chỉ là một sự khiêm nhường. Chính điều đó càng khiến hình ảnh của tài năng Nam Mỹ trở nên khác biệt: một cầu thủ trẻ có đủ sự tự tin để tỏa sáng, nhưng cũng có đủ tỉnh táo để không bị cuốn trôi bởi ánh đèn sân khấu.

Chặng đường dài để chinh phục

Lịch sử Real Madrid từng nhiều lần chứng kiến những màn ra mắt rực rỡ rồi lụi tàn. Nhưng hiếm có ai ngay lập tức tạo nên “cơn sốt” toàn cầu chỉ sau vài chục phút trên sân. Mastantuono làm được, bởi anh đến đúng thời điểm: khi Real Madrid cần một làn gió mới, khi khán giả khao khát một thần tượng để bám víu trong thế hệ kế cận sau Luka Modric, Toni Kroos hay Karim Benzema.

Tất nhiên, một trận đấu không thể định nghĩa sự nghiệp. Mastantuono còn cả một chặng đường dài để chứng minh mình không chỉ là “hiện tượng mạng” sau một buổi tối rực lửa.

Nhưng cũng chính từ những khoảnh khắc ban đầu ấy mà niềm tin được gieo mầm. Và ở Bernabeu - nơi không ai dễ dàng được tha thứ, nhưng nếu đã được công nhận thì sẽ trở thành bất tử - Mastantuono đã có khởi đầu trong mơ.

Một thần tượng mới ra đời không phải trên ghế hội trường, mà trên thảm cỏ xanh. Bernabeu đã gọi tên Franco Mastantuono. Và từ giờ, câu chuyện không còn là “nếu”, mà là “khi nào” anh sẽ trở thành ngôi sao thực thụ trong dải ngân hà Real Madrid.