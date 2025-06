Tai nạn Air India: Nghi vấn máy bay hút phải đàn chim trời

Giới chuyên gia đặt nghi vấn một đàn chim lớn có thể đã bị hút vào cả hai động cơ khiến máy bay Air India rơi thẳng xuống đất chỉ vài phút sau khi cất cánh.

Giới chuyên gia nhận định va chạm chim trời có thể khiến máy bay Air India không đạt tốc độ lý tưởng khi cất cánh. Ảnh: Reuters.

Giới chuyên gia hàng không nhận định va chạm với chim trời có thể là nguyên nhân khiến chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của Air India rơi tại Ahmedabad hôm 12/6, sau khi phát tín hiệu cầu cứu (Mayday) ngay trước khi mất liên lạc.

Theo chuyên gia hàng không Hemanth DP, Tổng giám đốc Học viện Đào tạo bay Châu Á - Thái Bình Dương tại Hyderabad, máy bay này có lý lịch kỹ thuật hoàn hảo.

“Nếu một chiếc Boeing 787 phải rơi ở độ cao chỉ khoảng 600 feet (183 m) ngay sau khi cất cánh, thì chắc chắn đã xảy ra một sự cố nghiêm trọng ngoài tầm kiểm soát”, ông nhận định với Straits Times.

Chuyến bay AI171 của Air India, chở theo 242 hành khách và thành viên phi hành đoàn, đang trên hành trình đến sân bay Gatwick (London) thì gặp nạn. Số người thiệt mạng đã vượt 290, bao gồm cả nạn nhân dưới mặt đất. Hiện nhà chức trách xác nhận có ít nhất một người sống sót.

Ông Hemanth cho biết còn quá sớm để đưa ra kết luận chính xác dựa trên các đoạn video nghiệp dư ghi lại hiện trường từ mặt đất. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh phải là một đàn chim lớn và cả hai động cơ đồng thời hút phải chim thì máy bay mới có thể rơi nhanh đến vậy sau khi cất cánh.

Va chạm chim trời là một trong những rủi ro phổ biến nhất trong ngành hàng không, thường xảy ra ở độ cao thấp khi máy bay đang cất cánh, hạ cánh hoặc bay gần mặt đất. Nếu chim bị hút vào động cơ hoặc va vào kính chắn gió, cánh và các bộ phận quan trọng, nguy cơ xảy ra tai nạn là rất cao. Thống kê cho thấy hơn 90% các vụ va chạm chim xảy ra ở độ cao thấp.

Khi va chạm với chim xảy ra, phi công thường phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Phi công chuyến bay AI171 cũng đã phát tín hiệu Mayday ngay trước khi mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu, theo thông tin từ Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ.

Va chạm chim trời từng là yếu tố góp phần gây ra vụ tai nạn thảm khốc của hãng Jeju Air tại Hàn Quốc hồi cuối tháng 12/2024, khiến 179 người thiệt mạng. Lông và máu chim được phát hiện trong cả hai động cơ máy bay.

Chiếc Boeing 737-800 trong vụ việc đó xuất phát từ Bangkok, đã hạ cánh trượt khỏi đường băng sân bay Muan (tây nam Hàn Quốc), bốc cháy sau khi lao vào một ụ đất. Phi công từng báo cáo gặp va chạm với chim và tuyên bố tình trạng khẩn cấp ngay trước khi cố gắng hạ cánh.

Một trong những vụ việc nổi tiếng nhất là chuyến bay 1549 của US Airways hồi tháng 1/2009, buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sông Hudson (New York) chỉ vài phút sau khi cất cánh, do va phải đàn ngỗng khiến cả hai động cơ ngưng hoạt động.

Ông Michael Daniel, Giám đốc điều hành công ty tư vấn Aviation Insight, nhấn mạnh rằng nội dung chính xác của tín hiệu Mayday sẽ là yếu tố then chốt để các nhà điều tra làm rõ nguyên nhân thảm kịch.

“Bên cạnh công tác cứu hộ, điều cần thiết là tìm và phân tích dữ liệu từ hộp đen và ghi âm buồng lái”, ông nói thêm. “Mặc dù còn quá sớm để kết luận, nhưng các đoạn video có thể cung cấp những chỉ dấu quan trọng ban đầu”.