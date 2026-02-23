Tài khoản CĐV Việt Nam bị Wolves lên án

Wolves đang tích cực lên án hành vi phân biệt chủng tộc nhắm vào tiền đạo Tolu Arokodare.

Tolu Arokodare của Wolves phải nhận những lời lẽ phân biệt chủng tộc. Ảnh: Reuters.

Ở trận thua 0-1 của Wolves trước Crystal Palace hôm 22/2, Arokodare sút hỏng quả 11 m, khiến đội bóng không thể giành điểm trên sân khách. Sau trận đấu, tiền đạo này hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội, thậm chí xuất hiện nhiều lời miệt thị và phân biệt chủng tộc nghiêm trọng trên mạng xã hội.

Để bảo vệ cầu thủ của mình, Wolves phát đi thông điệp mạnh mẽ lên án những hành vi kỳ thị nhắm vào Arokodare. Trong số các bình luận tiêu cực có tài khoản mạng xã hội mang tên "Le***", với những lời lẽ công kích mang tính phân biệt chủng tộc.

Arokodare khi đối đầu Arsenal. Ảnh: Reuters.

Trên trang chủ, Wolves bày tỏ sự phẫn nộ và khẳng định không chấp nhận bất kỳ hành vi phân biệt chủng tộc nào, dù trong bóng đá hay ngoài xã hội. CLB nhấn mạnh Arokodare nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các đồng đội.

Đội bóng vùng Midlands cho biết đã báo cáo các nội dung vi phạm lên nền tảng mạng xã hội liên quan, đồng thời phối hợp với Premier League và cơ quan chức năng để xác minh danh tính những người đứng sau các tài khoản ẩn danh. Wolves khẳng định sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng và yêu cầu áp dụng những biện pháp xử lý thích đáng.

Mới đây, Arokodare cũng lên tiếng đáp trả những chỉ trích nhắm vào mình: “Thật khó tin khi chúng ta vẫn đang sống trong thời đại mà nhiều người có thể tự do đăng tải những lời lẽ phân biệt chủng tộc như vậy mà không phải chịu hậu quả nào. Những cá nhân này không nên có chỗ đứng trong bóng đá. Tập thể chúng ta cần hành động để trừng phạt những ai làm hoen ố môn thể thao này, bất kể họ là ai”.

Trên bảng xếp hạng Premier League, Wolves hiện xếp cuối bảng với chỉ 1 chiến thắng sau 28 vòng đấu. Đội bóng đứng trước nguy cơ rất cao phải xuống chơi ở Championship mùa tới.

