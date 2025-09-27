Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xuất bản

Tái bản ba tiểu thuyết dịp 105 năm ngày sinh nhà văn Tô Hoài

  • Thứ bảy, 27/9/2025 07:35 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Các tác phẩm “Kẻ cướp bến Bỏi”, “Mẹ mìn bố mìn” và “Những ngõ phố” ghi lại những chuyển động lịch sử, xã hội Hà Nội qua góc nhìn của nhà văn Tô Hoài.

Ba tác phẩm của nhà văn Tô Hoài được tái bản nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của ông. Ảnh: Trần Đăng Khoa.

Nhà xuất bản Kim Đồng tái bản ba tiểu thuyết Kẻ cướp bến Bỏi, Mẹ mìn bố mìnNhững ngõ phố nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhà văn Tô Hoài (27/9/1920-27/9/2025). Đây là ba trong những tác phẩm phản ánh rõ nét sự vận động của Hà Nội ở các thời kỳ khác nhau, từ phong kiến đến hậu chiến.

Kẻ cướp bến Bỏi là tiểu thuyết giàu màu sắc lịch sử, lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa của Cao Bá Quát giữa thế kỷ XIX. Thông qua bi kịch của những sĩ tử nổi dậy, tác phẩm đặt ra câu hỏi về lý tưởng, khí phách và bản lĩnh của con người thời loạn.

Trong khi đó, Mẹ mìn bố mìn tái hiện giai đoạn đô thị Bắc bộ thời Pháp thuộc. Câu chuyện xoay quanh những người dân nghèo vật lộn với đời sống mưu sinh trong xã hội nhiều biến động, nơi các giá trị truyền thống dần bị xáo trộn. Dù vậy, họ vẫn hiện lên với vẻ mộc mạc, đôi khi tếu táo và không bao giờ thôi khát vọng đổi đời.

Những ngõ phố lấy bối cảnh Hà Nội sau giải phóng, tập trung vào những con ngõ nhỏ và người dân thành thị thời kỳ đầu bao cấp. Bằng nhịp kể chậm rãi, Tô Hoài thể hiện những xung đột cũ - mới trong tâm lý và đời sống người dân.

Dù khác nhau về thời điểm sáng tác và bối cảnh, cả ba tiểu thuyết cùng cho thấy thế mạnh quan sát đời sống và chất hiện thực trong lối viết của Tô Hoài, một nhà văn nổi bật của văn học hiện đại Việt Nam.

Cũng trong dịp này, Kim Đồng cho biết đã phát hành bản tiếng Anh của truyện tranh Cuộc phiêu lưu của Dế Út với tên gọi Adventures of Crickid. Tác phẩm được họa sĩ Linh Rab thực hiện và lấy cảm hứng từ Dế Mèn phiêu lưu ký.

Dấu ấn Cách mạng Tháng Tám qua hồi ức các nhân chứng lịch sử

Không chỉ ghi lại sự kiện, cuốn sách "Dấu ấn Cách mạng Tháng Tám năm 1945" còn là những ký ức, bài viết của các nhân chứng: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Trường Chinh, nhà sử học Trần Huy Liệu, nhà văn Tô Hoài...

13:33 10/8/2025

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Đức An

nhà văn tô hoài kỷ niệm tiểu thuyết dế mèn phiêu lưu ký kim đồng

Đọc tiếp

Loi song cua To Hoai hinh anh

Lối sống của Tô Hoài

07:00 5/9/2021 07:00 5/9/2021

0 4

Tô Hoài viết thật nhiều, có tới 150 đầu sách, nhưng ông không coi mình là quan trọng. Bảo là biết điều, là khiêm tốn có lẽ không phải. Ai đâu còn trẻ con thế! Sống cho nhẹ nhõm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý