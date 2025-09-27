Tái bản ba tiểu thuyết dịp 105 năm ngày sinh nhà văn Tô Hoài

Các tác phẩm “Kẻ cướp bến Bỏi”, “Mẹ mìn bố mìn” và “Những ngõ phố” ghi lại những chuyển động lịch sử, xã hội Hà Nội qua góc nhìn của nhà văn Tô Hoài.

Ba tác phẩm của nhà văn Tô Hoài được tái bản nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của ông. Ảnh: Trần Đăng Khoa.

Nhà xuất bản Kim Đồng tái bản ba tiểu thuyết Kẻ cướp bến Bỏi, Mẹ mìn bố mìn và Những ngõ phố nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhà văn Tô Hoài (27/9/1920-27/9/2025). Đây là ba trong những tác phẩm phản ánh rõ nét sự vận động của Hà Nội ở các thời kỳ khác nhau, từ phong kiến đến hậu chiến.

Kẻ cướp bến Bỏi là tiểu thuyết giàu màu sắc lịch sử, lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa của Cao Bá Quát giữa thế kỷ XIX. Thông qua bi kịch của những sĩ tử nổi dậy, tác phẩm đặt ra câu hỏi về lý tưởng, khí phách và bản lĩnh của con người thời loạn.

Trong khi đó, Mẹ mìn bố mìn tái hiện giai đoạn đô thị Bắc bộ thời Pháp thuộc. Câu chuyện xoay quanh những người dân nghèo vật lộn với đời sống mưu sinh trong xã hội nhiều biến động, nơi các giá trị truyền thống dần bị xáo trộn. Dù vậy, họ vẫn hiện lên với vẻ mộc mạc, đôi khi tếu táo và không bao giờ thôi khát vọng đổi đời.

Những ngõ phố lấy bối cảnh Hà Nội sau giải phóng, tập trung vào những con ngõ nhỏ và người dân thành thị thời kỳ đầu bao cấp. Bằng nhịp kể chậm rãi, Tô Hoài thể hiện những xung đột cũ - mới trong tâm lý và đời sống người dân.

Dù khác nhau về thời điểm sáng tác và bối cảnh, cả ba tiểu thuyết cùng cho thấy thế mạnh quan sát đời sống và chất hiện thực trong lối viết của Tô Hoài, một nhà văn nổi bật của văn học hiện đại Việt Nam.

Cũng trong dịp này, Kim Đồng cho biết đã phát hành bản tiếng Anh của truyện tranh Cuộc phiêu lưu của Dế Út với tên gọi Adventures of Crickid. Tác phẩm được họa sĩ Linh Rab thực hiện và lấy cảm hứng từ Dế Mèn phiêu lưu ký.